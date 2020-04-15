Читатель: у нас что, дворники бастуют? Почему на улицах города накапливается мусор?

Источник материала: Виртуальный Брест

"Такое ощущение что на Молодгвардейской от магазина БЕЛОЗЁРСКИЙ до "Лунного света" дворники бастуют", - сообщает нам читатель. Согласны, некрасиво, нужно убирать мусор, а ещё лучше - выбрасывать его в строго отведённые для этого места, а не гадить там, где живёшь.





По информации портала Виртуальный Брест, дворники не бастуют, они находятся в отпуске за свой счёт. Даже ИТР ЖРЭУ работает не полную неделю.





Контракты по завершении с дворниками не продлеваются, сокращено свыше 40 чел., люди переводятся по 50% ставки.





Не лучше ситуация с дворниками в Коммунальнике. Причина - сокращение финансирования на уборку территории.





Финансирует эти работы бюджет. Штатная численность формируется из расчета отпущенных на эти цели средств.





Другими словами - если в бюджете будут деньги, наймут больше дворников, и будет больше порядка.





А пока вариант - не мусорить самим, и поддерживать чистым своё окружающее пространство. Даже во дворе.