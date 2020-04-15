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Читатель: у нас что, дворники бастуют? Почему на улицах города накапливается мусор?

15.04.2020 14:53 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

"Такое ощущение что на Молодгвардейской от магазина БЕЛОЗЁРСКИЙ до "Лунного света" дворники бастуют", - сообщает нам читатель. Согласны, некрасиво, нужно убирать мусор, а ещё лучше - выбрасывать его в строго отведённые для этого места, а не гадить там, где живёшь.

Читатель: у нас что, дворники бастуют? Почему на улицах города накапливается мусор?

По информации портала Виртуальный Брест, дворники не бастуют, они находятся в отпуске за свой счёт. Даже ИТР ЖРЭУ работает не полную неделю.

Читатель: у нас что, дворники бастуют? Почему на улицах города накапливается мусор?

Контракты по завершении с дворниками не продлеваются, сокращено свыше 40 чел., люди переводятся по 50% ставки.

Читатель: у нас что, дворники бастуют? Почему на улицах города накапливается мусор?

Не лучше ситуация с дворниками в Коммунальнике. Причина - сокращение финансирования на уборку территории.

Читатель: у нас что, дворники бастуют? Почему на улицах города накапливается мусор?

Финансирует эти работы бюджет. Штатная численность формируется из расчета отпущенных на эти цели средств.

Читатель: у нас что, дворники бастуют? Почему на улицах города накапливается мусор?

Другими словами - если в бюджете будут деньги, наймут больше дворников, и будет больше порядка.

Читатель: у нас что, дворники бастуют? Почему на улицах города накапливается мусор?

А пока вариант - не мусорить самим, и поддерживать чистым своё окружающее пространство. Даже во дворе.

Читатель: у нас что, дворники бастуют? Почему на улицах города накапливается мусор?

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Теги: Брест
 
 
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  "Такое ощущение что на Молодгвардейской от магазина БЕЛОЗЁРСКИЙ до "Лунного света" дворники бастуют", - сообщает нам читатель. Согласны, некрасиво, нужно убирать...
 
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