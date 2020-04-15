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Читатель: у нас что, дворники бастуют? Почему на улицах города накапливается мусор?
15.04.2020 14:53 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
"Такое ощущение что на Молодгвардейской от магазина БЕЛОЗЁРСКИЙ до "Лунного света" дворники бастуют", - сообщает нам читатель. Согласны, некрасиво, нужно убирать мусор, а ещё лучше - выбрасывать его в строго отведённые для этого места, а не гадить там, где живёшь.
По информации портала Виртуальный Брест, дворники не бастуют, они находятся в отпуске за свой счёт. Даже ИТР ЖРЭУ работает не полную неделю.
Контракты по завершении с дворниками не продлеваются, сокращено свыше 40 чел., люди переводятся по 50% ставки.
Не лучше ситуация с дворниками в Коммунальнике. Причина - сокращение финансирования на уборку территории.
Финансирует эти работы бюджет. Штатная численность формируется из расчета отпущенных на эти цели средств.
Другими словами - если в бюджете будут деньги, наймут больше дворников, и будет больше порядка.
А пока вариант - не мусорить самим, и поддерживать чистым своё окружающее пространство. Даже во дворе.
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