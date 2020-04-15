Вклад в лесное богатство для внуков

Источник материала: Навiны Камянеччыны

С 28 марта по 4 апреля в Беларуси прошла Неделя леса, объединяющая людей через свое глубокое содержание. Однако в лесничествах горячая пора весной начинается гораздо раньше.

Высоковское

Стремясь максимально использовать почвенную влагу, начинали посадку молодого леса очень рано. Поэтому на сегодняшний день он уже занял 8,3 га в урочище Песчаны, недалеко от Макарово; около 5 га его посажено в урочище Площа, а недалеко от Волчина, на так называемых «горах», – почти 10 га. Активно помогали местные жители.

В Неделю леса здесь работали учащиеся Высоковского колледжа. Сотрудники лесничества выборочно дополняли прежние посадки, а еще – благоустраивали территорию у обелиска на месте бывшей заставы, недалеко от Величкович, там были высажены туи.

Каменецкое

В целом здесь посадили 15 га молодого леса – недалеко от Кривлян, Мартынюков, в урочище Скиндеровка. В заранее подготовленных лесных борознах оказались саженцы ели, лиственницы, березы и сосны; в местах, подходящих для произрастания, была высажена ольха.

Пелищенское

После прошлогодних ветровалов и рубок главного пользования на весну были запланированы посадки на 75 га. Работа уже выполнена на 92% площадей. В Неделю леса работали коллективы брестских и каменецких организаций. А в один из дней на помощь приехали аж 80 человек! Сажали дуб, сосну, клен, березу, соблюдая оптимальное соотношение их. Молодой лес посажен и недалеко от Седружи.

Галина НОВИК