ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Вклад в лесное богатство для внуков

15.04.2020 15:06 — Разное | Навiны Камянеччыны  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Навiны Камянеччыны

>

С 28 марта по 4 апреля в Беларуси прошла Неделя леса, объединяющая людей через свое глубокое содержание. Однако в лесничествах горячая пора весной начинается гораздо раньше.

 Высоковское

Стремясь максимально использовать почвенную влагу, начинали посадку молодого леса очень рано. Поэтому на сегодняшний день он уже занял 8,3 га в урочище Песчаны, недалеко от Макарово; около 5 га его посажено в урочище Площа, а недалеко от Волчина, на так называемых «горах», – почти 10 га. Активно помогали местные жители.

В Неделю леса здесь работали учащиеся Высоковского колледжа. Сотрудники лесничества выборочно дополняли прежние посадки, а еще – благоустраивали территорию у обелиска на месте бывшей заставы, недалеко от Величкович, там были высажены туи.

 Каменецкое

В целом здесь посадили 15 га молодого леса – недалеко от Кривлян, Мартынюков, в урочище Скиндеровка. В заранее подготовленных лесных борознах оказались саженцы ели, лиственницы, березы и сосны; в местах, подходящих для произрастания, была высажена ольха.

 Пелищенское

После прошлогодних ветровалов и рубок главного пользования на весну были запланированы посадки на 75 га. Работа уже выполнена на 92% площадей. В Неделю леса работали коллективы брестских и каменецких организаций. А в один из дней на помощь приехали аж 80 человек! Сажали дуб, сосну, клен, березу, соблюдая оптимальное соотношение их. Молодой лес посажен и недалеко от Седружи.

Галина НОВИК

Вклад в лесное богатство для внуков

Author: Редактор сайта

Вклад в лесное богатство для внуков

Редактор сайта

See author's posts

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
С 28 марта по 4 апреля в Беларуси прошла Неделя леса, объединяющая людей через свое Сообщение Вклад в лесное богатство для внуков появились сначала на...
 
Новости дня
Новости разные
 
Продаем машину на запчасти. Сколько можно выручить за автохлам?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

14.04.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
15.04.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика