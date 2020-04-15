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Год со дня трагедии. В Нотр-Даме зазвонит самый старый колокол
Источник материала: СТВ
Новости Франции. Год со дня трагедии: 15 апреля 2019 года сгорел Нотр-Дам-де-Пари, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Реликвии из собора удалось спасти, однако шедевр готического зодчества сильно пострадал в пламени. Огнём были полностью уничтожены 2/3 деревянной кровли и готический шпиль. Пожарные боролись с возгоранием на протяжении 14 часов и смогли предотвратить обрушение сводов.
Буквально за следующие сутки на восстановление собора Парижской Богоматери было собрано 600 миллионов евро. Причины возникновения пожара до сих пор не установлены.
Чтобы воскресить в памяти драматические события того дня, в 8 вечера в южной башне собора зазвенит самый старый колокол Эммануэль. Он был изготовлен в 1686 году и весит 13 тонн.
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Новости Франции. Год со дня трагедии: 15 апреля 2019 года сгорел Нотр-Дам-де-Пари. Реликвии из собора удалось спасти, однако шедевр готического зодчества сильно...
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