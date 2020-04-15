На ТЭЦ сломалось оборудование - у минчан пропало тепло и горячая вода









Проблемы с отоплением и горячей водой появились утром у жителей Заводского, Партизанского и Первомайского районов столицы.





Минск-Новости » сообщил заместитель генерального директора по эксплуатации жилфонда и производственным вопросам ГО «Минское городское жилищное хозяйство» Тимофей Кремез. Причиной послужил выход из строя технологического оборудования на ТЭЦ-3. Об этом «» сообщил заместитель генерального директора по эксплуатации жилфонда и производственным вопросам ГО «Минское городское жилищное хозяйство»





— К 13.30 работопособность оборудования была восстановлена, котлоагрегат запущен и давление нормализовано. К 17: 00 подача горячей воды и теплоснабжение в квартирах потребителей возобновится, — сказал Т. Кремез.