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На ТЭЦ сломалось оборудование - у минчан пропало тепло и горячая вода
Источник материала: Партизан
К счастью, мороза сейчас нет, хотя, мягко говоря, и не жарко
Проблемы с отоплением и горячей водой появились утром у жителей Заводского, Партизанского и Первомайского районов столицы.
Причиной послужил выход из строя технологического оборудования на ТЭЦ-3. Об этом «
— К 13.30 работопособность оборудования была восстановлена, котлоагрегат запущен и давление нормализовано. К 17: 00 подача горячей воды и теплоснабжение в квартирах потребителей возобновится, — сказал Т. Кремез.
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К счастью, мороза сейчас нет, хотя, мягко говоря, и не жарко
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