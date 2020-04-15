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На ТЭЦ сломалось оборудование - у минчан пропало тепло и горячая вода

15.04.2020 15:30 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

К счастью, мороза сейчас нет, хотя, мягко говоря, и не жарко



Проблемы с отоплением и горячей водой появились утром у жителей Заводского, Партизанского и Первомайского районов столицы. 

Причиной послужил выход из строя технологического оборудования на ТЭЦ-3. Об этом «Минск-Новости» сообщил заместитель генерального директора по эксплуатации жилфонда и производственным вопросам ГО «Минское городское жилищное хозяйство» Тимофей Кремез.

— К 13.30 работопособность оборудования была восстановлена, котлоагрегат запущен и давление нормализовано. К 17: 00 подача горячей воды и теплоснабжение в квартирах потребителей возобновится, — сказал Т. Кремез.
 
Теги: Минск
 
 
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К счастью, мороза сейчас нет, хотя, мягко говоря, и не жарко
 
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