ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Дальгона-кофе: как приготовить самый инстаграмный напиток

15.04.2020 15:38 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Дальгона-кофе: как приготовить самый инстаграмный напиток

Во время карантина особенно популярны оригинальные и лёгкие в исполнении рецепты напитков и блюд. Дальгона-кофе стал одним из них. Этот напиток назван в честь напоминающих ириски корейских конфет. 

Дальгона-кофе стал популярным благодаря южнокорейскому актёру Чон Илю У. Данный напиток он попробовал в одной из забегаловок Макао. Чуть позже он рассказал о нём в корейском телевизионном шоу и сравнил его с конфетами дальгона. Новый тренд быстро стал вирусным. 

Как приготовить?

  • 2 столовые ложки растворимого кофе
  • 2 столовые ложки сахара
  • 2 столовые ложки горячей воды
  • 400 мл молока

1. Сначала смешайте кофе, сахар и воду в какой-либо миске, после чего взбейте смесь миксером или венчиком до тех пор, пока не появится светло-коричневая густая пенка. 

2. Налейте в стакан подогретое или холодное молоко. Сверху выложите получившуюся смесь. Можно использовать соевое, кокосовое или же любое другое альтернативное молоко. 

Судя по всему, дальгона-кофе завоевал такую популярность в соцсетях благодаря аппетитной нежной пене сверху. Снимки напитка получаются весьма инстаграмные.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Во время карантина особенно популярны оригинальные и лёгкие в исполнении рецепты напитков и блюд. Дальгона-кофе стал одним из них. Этот напиток назван в честь...
 
Новости дня
Новости разные
 
Что могло пойти не так? Посмотрите на обидную ошибку курьера при доставке
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

14.04.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
15.04.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика