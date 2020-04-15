Дальгона-кофе: как приготовить самый инстаграмный напиток

Источник материала: ОНТ

Во время карантина особенно популярны оригинальные и лёгкие в исполнении рецепты напитков и блюд. Дальгона-кофе стал одним из них. Этот напиток назван в честь напоминающих ириски корейских конфет.

Дальгона-кофе стал популярным благодаря южнокорейскому актёру Чон Илю У. Данный напиток он попробовал в одной из забегаловок Макао. Чуть позже он рассказал о нём в корейском телевизионном шоу и сравнил его с конфетами дальгона. Новый тренд быстро стал вирусным.

Как приготовить?

2 столовые ложки растворимого кофе

2 столовые ложки сахара

2 столовые ложки горячей воды

400 мл молока

1. Сначала смешайте кофе, сахар и воду в какой-либо миске, после чего взбейте смесь миксером или венчиком до тех пор, пока не появится светло-коричневая густая пенка.

2. Налейте в стакан подогретое или холодное молоко. Сверху выложите получившуюся смесь. Можно использовать соевое, кокосовое или же любое другое альтернативное молоко.

Судя по всему, дальгона-кофе завоевал такую популярность в соцсетях благодаря аппетитной нежной пене сверху. Снимки напитка получаются весьма инстаграмные.

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