Вороновщина включилась в республиканский проект «Спасибо медикам». Земляки благодарят врачей за их нелегкий труд, отправляя открытки

Источник материала: Вороновская газета





— Этот проект реализует союз молодежи при поддержке РУП «Белпочта», — рассказала главный бухгалтер РК ОО «БРСМ» Ирина Андрушкевич. — Принять в нем участие может любой желающий. Для этого надо на открытке написать слова благодарности коллективу медицинского учреждения или конкретному врачу, медсестре, фельдшеру, младшему медперсоналу и опустить в почтовый ящик. Обязательно указать хештэг #СпасибоМедикам и точный адрес учреждения здравоохранения. Как будет выглядеть ваше почтовое послание, решайте сами. Открытки, например, можно скачать на сайте «Молодежь Беларуси» ( www.brsm.by ) и распечатать, сделать своими руками или воспользоваться готовыми на ОПС Вороново-1.











РУП «Белпочта» доставит послания медикам бесплатно. На открытку не нужно клеить марку, не понадобится и конверт.

Первыми теплые слова медперсоналу Вороновской ЦРБ адресовали секретари первичек — Божена Мартинкевич из Вороновского филиала облпотребобщества и Илона Дайлидко из районного центра для обеспечения деятельности бюджетных организаций государственных органов. Для этого девушки пришли на ОПС Вороново-1, где установлен специальный почтовый ящик.







— Думаем, что медикам нужна наша поддержка. Ведь они работают в непростых эпидемиологических условиях. Спасибо им за тяжелый труд, — были искренними они.

Акция продлится до конца месяца. Дорогие земляки, подключайтесь к марафону поддержки медиков!

Марина КОНДРАТОВИЧ.

Фото Олега БЕЛЬСКОГО.