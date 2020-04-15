Источник материала: Myfin

​В Беларуси выпустили особый крафтовый сыр

Сыр «Алмаз» дополнил линейку крафтовых «Сыров из Александрии» с длительными сроками созревания, которые обеспечивают сырам насыщенный пикантный вкус и наделяют особым характером. Как и другие сыры этой линейки – «Жемчужный», «Янтарный», «Рубиновый» и «Изумрудный» – новинка производится из цельного молока с применением особого фермента – овечьей липазы, который придает сыру яркий, запоминающийся вкус.



«Разрабатывая линейку «Сыров из Александрии» мы ставили своей задачей предложить рынку настоящие твердые сыры по доступным ценам. Технология производства этих сыров идентична итальянской. «Алмаз» имеет длительный срок созревания – 12 месяцев, интенсивный вкус и пикантное послевкусие. По качеству и характеристикам он не уступает хорошим европейским сырам, а его цена - значительно ниже, что является несомненным плюсом для наших потребителей», – считают в компании «Савушкин продукт».

Крафтовые «Сыры из Александрии» выпускаются небольшими партиями, что дает возможность сыроварам экспериментировать и предлагать рынку уникальные продукты. В их производстве не используются консерванты и красители. Собственное натуральное сырье и строгий контроль всего технологического процесса гарантируют соблюдение стандартов и стабильное качество продукции.

Жирность новинки варьируется от 50% до 65% в зависимости от начальной жирности молока. Срок годности сыра «Алмаз» до 120 суток после вскрытия упаковки.

Сыр «Алмаз» из линейки «Сыры из Александрии» продается в упаковке флоупак, фиксированным весом 200 граммов. Новинка уже появилась в супермаркетах по всей Беларуси.

Производство этой линейки крафтовых сыров запущено весной 2019 года в поселке Копысь Оршанского района. Новым направлением занимается дочерняя организация молочного холдинга – ООО «Савушкин-Орша». Крафтовые сыры создаются вручную по классическим рецептам и выдерживаются по многолетним стандартам европейских мастеров.