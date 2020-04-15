В Минске женщина пошла на красный и попала под колеса самосвала. Видео наезда

Источник материала: Tut.by

Женщина попала под колеса грузовика на столичной улице Кижеватова, сообщили в ГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Авария произошла днем 15 апреля. Предварительно установлено, что водитель МАЗа после смены сигнала светофора на разрешающий в районе регулируемого пешеходного перехода, расположенного у дома № 7/2 по улице Кижеватова, сбил женщину, которая пошла через дорогу на красный.

В результате ДТП женщина получила травмы различной степени тяжести и была доставлена в больницу.



Фото: ГАИ

На месте аварии работает следственно-оперативная группа.