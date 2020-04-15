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Полоцкие пограничники задержали двоих мужчин в пограничной зоне
Источник материала: БTОба граждане Беларуси. У одного из фигурантов не оказалось с документов с собой. У второго бумаги были, а биография оказалась богатой. С людьми в погонах он встречался не раз. В отношении второго фигуранта, а это 38-летний мужчина, начался административный процесс по статье "Нарушение пограничного режима". Ему, вероятно, придется заплатить штраф - более 1300 рублей.
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Оба граждане Беларуси. У одного из фигурантов не оказалось с документов с собой. У второго бумаги были, а биография оказалась богатой. С людьми в погонах он...
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