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Митрополит Павел рассказал о том, как православные будут встречать Пасху в этом году
Источник материала: ОНТ
У православных продолжается Страстная неделя. Сегодня – Великая среда. Считается, что именно в этот день Иуда предал Христа. Великими на этой неделе называют каждый день до Пасхи – её отметим в воскресенье.
Накануне главного христианского праздника на многочисленные вопросы верующих ответил митрополит Павел. Интересовались, будет ли возможность в непростых условиях нынешнего года зажечь свечу от благодатного огня.
Патриарший Экзарх Всея Беларуси призвал верующих молиться за врачей. Это, конечно же, делает и церковь, подкрепляя молитву колокольными звонами. Праздничные богослужения пройдут, как обычно. Они будут транслироваться онлайн.
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У православных продолжается Страстная неделя. Сегодня – Великая среда. Считается, что именно в этот день Иуда предал Христа. Великими на этой неделе называют...
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