ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

В США спортсмены начнут сдавать допинг-тесты дистанционно

16.04.2020 06:06 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

В США спортсмены начнут сдавать допинг-тесты дистанционно

Спортсмены США будут сдавать тесты на допинг дистанционно. Об этом пишет USA Today.

Атлеты, допинг-пробами которых заинтересуется USADA (Американское антидопинговое агентство), будут должны сдать анализы крови и мочи самостоятельно. Для этого спортсменам будут высланы необходимые приборы. Допинг-офицеры будут наблюдать процесс забора крови по видеосвязи. После тестируемые отправят запечатанные образцы в лабораторию.

Дистанционное тестирование уже прошли олимпийские чемпионки по плаванию Лилли Кинг и Кэти Ледэки.

Фото: EPA-EFE/Gerry Penny

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Спортсмены США будут сдавать тесты на допинг дистанционно. Об этом пишет USA Today. Атлеты, допинг-пробами которых заинтересуется USADA (Американское антидопинговое...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Беларуси никогда не было высокой безработицы. А теперь будет
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

15.04.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика