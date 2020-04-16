|
В США спортсмены начнут сдавать допинг-тесты дистанционно
Источник материала: ОНТ
Спортсмены США будут сдавать тесты на допинг дистанционно. Об этом
Атлеты, допинг-пробами которых заинтересуется USADA (Американское антидопинговое агентство), будут должны сдать анализы крови и мочи самостоятельно. Для этого спортсменам будут высланы необходимые приборы. Допинг-офицеры будут наблюдать процесс забора крови по видеосвязи. После тестируемые отправят запечатанные образцы в лабораторию.
Дистанционное тестирование уже прошли олимпийские чемпионки по плаванию Лилли Кинг и Кэти Ледэки.
Фото: EPA-EFE/Gerry Penny
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Спортсмены США будут сдавать тесты на допинг дистанционно. Об этом пишет USA Today. Атлеты, допинг-пробами которых заинтересуется USADA (Американское антидопинговое...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)