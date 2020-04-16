В США спортсмены начнут сдавать допинг-тесты дистанционно

Источник материала: ОНТ

Спортсмены США будут сдавать тесты на допинг дистанционно. Об этом пишет USA Today.

Атлеты, допинг-пробами которых заинтересуется USADA (Американское антидопинговое агентство), будут должны сдать анализы крови и мочи самостоятельно. Для этого спортсменам будут высланы необходимые приборы. Допинг-офицеры будут наблюдать процесс забора крови по видеосвязи. После тестируемые отправят запечатанные образцы в лабораторию.

Дистанционное тестирование уже прошли олимпийские чемпионки по плаванию Лилли Кинг и Кэти Ледэки.

Фото: EPA-EFE/Gerry Penny

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