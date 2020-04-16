Бизнес, арендующий госплощади, получит отсрочки и рассрочки по платежам

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В документ вошли предложения Госкомимущества о поддержку арендаторов, наиболее пострадавших от эпидемиологической ситуации. Речь идет о таких сферах, как туристические и транспортные услуги, гостиничный и санаторный бизнес, общественное питание, бытовые услуги и др.

Отсрочка по арендной плате

Нормы проекта распространяются на арендаторов (ссудополучателей) недвижимого имущества, находящегося в госсобственности, а также в собственности хозобществ, в уставных фондах которых более 50% акций (долей) находятся в собственности Беларуси и (или) ее административно-территориальных единиц, отметили в пресс-службе.

В частности, проектом указа предусматривается предоставить до 30 сентября 2020 года отсрочку по оплате арендной платы за пользование таким имуществом (возмещению расходов, связанных с его содержанием и эксплуатацией) с рассрочкой уплаты по 31 декабря 2020 года.

Арендодателям (ссудодателям) недвижимого имущества при предоставлении арендаторам такой отсрочки также предлагают установить на аналогичный срок отсрочку по арендной плате за землю, налогу на землю и на недвижимость.

Мораторий на увеличение базовой арендной величины

Чтобы не допустить роста арендной платы с увеличением базовой арендной величины проектом указа с 1 апреля вводится мораторий на увеличение базовой арендной величины и арендной платы до 30 сентября 2020 года.

Советом Министров ежегодно с 1 апреля устанавливается размер базовой арендной величины в связи с ростом индекса потребительских цен. В текущем году ее размер составил 17 рублей 85 копеек вместо 16 рублей 90 копеек.

Таким образом, после принятия этого указа арендодателю необходимо будет провести перерасчет арендной платы с учетом базовой арендной величины, действовавшей до 1 апреля 2020 года.

«В настоящее время размер арендной платы может быть снижен арендодателями путем применения предусмотренного подпунктом 8.2 Положения о порядке определения размера арендной платы при сдаче в аренду капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений, машино-мест, их частей, утвержденного Указом № 150, коэффициента спроса (его минимальный размер – 0,5)»,- пояснили в пресс-службе Госкомимущества.

В случае определения размера арендной платы в соответствии с пунктом 11 Положения о порядке определения размера арендной платы при сдаче в аренду капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений, машино-мест, их частей, утвержденного Указом № 150, размер арендной платы может быть снижен арендодателем путем снижения процента рентабельности.



