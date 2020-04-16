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Представляющую Киргизию чемпионку UFC назвали российской шпионкой

16.04.2020 12:18 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Бывший боец UFC Бен Аскрен назвал чемпионку промоушена, представительницу Киргизии Валентину Шевченко российской шпионкой. Его слова приводит Essentially Sports.




Аскрен обратил внимание на то, что Шевченко знает иностранные языки и умеет пользоваться оружием. Он посчитал, что спортсменке пришлось сняться с турнира UFC 251 из-за того, что она была отправлена на более важную миссию. «Ей сказали: "Послушай, твое главное задание — не защита титула UFC, а мы. Ты снимешься с поединка, имитируешь травму и пойдешь выполнять шпионскую работу"», — заявил он.


Шевченко должна вернуться в октагон в августе этого года. Из-за травмы ноги она попросила отложить бой с Джоан Калдервуд на UFC 251.

Шевченко — чемпионка UFC в наилегчайшем весе. В ее активе две успешных защиты титула. 32-летняя спортсменка одержала 18 побед и потерпела три поражения.
 
 
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Бывший боец UFC Бен Аскрен назвал чемпионку промоушена, представительницу Киргизии Валентину Шевченко российской шпионкой. Его слова приводит Essentially Sports.
 
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