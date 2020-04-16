Назван лучший фильм для домашнего просмотра. Выбор, честно говоря, неожиданный

Источник материала: Tut.by

Лучшим фильмом для домашнего просмотра по версии жюри Home Media Awards стала картина Квентина Тарантино «Однажды в… Голливуде». Результаты появились на сайте Media Play.



Кадр из фильма «Однажды в… Голливуде»

Самым подходящим для просмотра дома фильмом назвали «Однажды в… Голливуде» (вот наша рецензия на эту ленту). Напомним, у картины было 10 номинаций на «Оскар», по итогу заветные статуэтки получили Брэд Питт за роль «Лучшего актера второго плана» и художники фильма. Говорят, Тарантино удалось с пугающей точностью воссоздать атмосферу Америки 1969 года. Если не верите, убедитесь сами — «Однажды в… Голливуде» уже есть в Сети.

Почему выбор жюри нас удивил? Это почти трехчасовое кино, снятое в жанре альтернативной истории. Понять его сможет далеко не каждый. На чувственном уровне — да, но вот чтобы быть в контексте картины, нужно немножко подготовиться .

Главным изданием года назвали все сезоны сериальной саги «Игра престолов», они же стали лучшим релизом в жанре фэнтези и самым качественно оформленным с аудиовизуальной точки зрения сериалом. Лучшим иностранным релизом стала лента Хирокадзу Корээды «Магазинные воришки», лучшим анимационным проектом — «История игрушек 4», лучшим мюзиклом — «Рокетмен». Боевик Роберта Родригеса «Алита: Боевой ангел» получил сразу четыре награды: лучший фантастический релиз, лучший фильм года среди фанатов, лучшее 4K Ultra HD blu-ray-издание и лучший 3D blu-ray-диск.

Если вы каждый вечер задаетесь вопросом, что бы посмотреть дома, начните с этих 10 фильмов .

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