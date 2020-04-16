|
Назван лучший фильм для домашнего просмотра. Выбор, честно говоря, неожиданный
Источник материала: Tut.by
Лучшим фильмом для домашнего просмотра по версии жюри Home Media Awards стала картина Квентина Тарантино «Однажды в… Голливуде». Результаты
Самым подходящим для просмотра дома фильмом назвали «Однажды в… Голливуде» (вот
Почему выбор жюри нас удивил? Это почти трехчасовое кино, снятое в жанре альтернативной истории. Понять его сможет далеко не каждый. На чувственном уровне — да, но вот чтобы быть в контексте картины, нужно немножко
Главным изданием года назвали все сезоны сериальной саги «Игра престолов», они же стали лучшим релизом в жанре фэнтези и самым качественно оформленным с аудиовизуальной точки зрения сериалом. Лучшим иностранным релизом стала лента Хирокадзу Корээды «Магазинные воришки», лучшим анимационным проектом — «История игрушек 4», лучшим мюзиклом — «Рокетмен». Боевик Роберта Родригеса «Алита: Боевой ангел» получил сразу четыре награды: лучший фантастический релиз, лучший фильм года среди фанатов, лучшее 4K Ultra HD blu-ray-издание и лучший 3D blu-ray-диск.
Если вы каждый вечер задаетесь вопросом, что бы посмотреть дома, начните с
Читайте также
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Лучшим фильмом для домашнего просмотра по версии жюри Home Media Awards стала картина Квентина Тарантино «Однажды в… Голливуде». Результаты появились на сайте Media Play.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)