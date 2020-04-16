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Очаги пожаров и тления вблизи Чернобыльской АЭС полностью ликвидировали
Источник материала: ОНТ
Вблизи Припяти и Чернобыля полностью ликвидировали очаги пожаров и тления. Об этом сообщила спикер Главного управления Госслужбы чрезвычайных ситуаций (ГСЧС) в Киевской области Виктория Рубан в
По ее словам, дома «самоселов», проживающих в зоне отчуждения, не пострадали. При этом огонь уничтожил 12 бывших деревень, жители которых были эвакуированы в 1986 году, и большой массив леса.
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Кабинет министров выделит из резервного фонда страны 100 млн гривен ($3,6 млн) для нужд ГСЧС, 34,8 млн гривен (около $1,25 млн) – Госагентству по управлению зоной отчуждения и 10,1 млн гривен ($360 тыс.) направят Госагентству лесных ресурсов.
Ранее на борьбу с пожаром правительство Украины потратило 45 млн гривен ($1,6 млн).
В понедельник Верховная рада приняла законопроект об ужесточении штрафов за поджог сухой травы и опавших листьев. Штраф за загрязнение воздуха увеличили в 18 раз – до $2,2 тыс., за уничтожение или повреждение объектов растительного мира и нарушения требований пожарной безопасности в лесах подняли до $5,6 тыс.
Фото: © РИА Новости / Стрингер
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Вблизи Припяти и Чернобыля полностью ликвидировали очаги пожаров и тления. Об этом сообщила спикер Главного управления Госслужбы чрезвычайных ситуаций (ГСЧС) в...
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