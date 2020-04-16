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«Договаривайтесь, но всё оформляйте законодательно». Что делать, если наниматель против «удалёнки»?

16.04.2020 12:04 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Рассматриваем случаи, когда сам сотрудник предлагает перейти на удаленный режим работу, а наниматель не поддерживает эту инициативу, в программе «Большой город».

«Договаривайтесь, но всё оформляйте законодательно». Что делать, если наниматель против «удалёнки»?

Александр Щекович, председатель Минского городского объединения профсоюзов:
Здесь мы должны достигнуть согласия с обеих сторон. Не может быть такого – я хочу, я не хочу. Значит, будет так, как бы грустно это не звучало, как сказал наниматель. Потому что он обеспечивает работой, он является нанимателем, есть условия контракта и так далее. А работник должен убедить, найти нужные слова. Но я думаю, что в этой ситуации наниматели должны понимать, что у кого-то есть маленькие дети – не пускают в школу, садик. Надо входить в положение, быть в первую очередь человеком. Руководителем – человеком. Но я бы хотел сказать, чтобы и злоупотребления не было. Тоже понимаем, что в жизни ситуации бывают абсолютно разные.  Здесь мы предлагаем: договоритесь. Есть работник, есть наниматель. Договаривайтесь, как вы будете работать. Но все оформляйте законодательно.

Люди в материале: Александр Щекович, Илона Волынец

 
 
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Рассматриваем случаи, когда сам сотрудник предлагает перейти на удаленный режим работу, а наниматель не поддерживает эту инициативу, в программе «Большой город».
 
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