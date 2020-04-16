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«Договаривайтесь, но всё оформляйте законодательно». Что делать, если наниматель против «удалёнки»?
Источник материала: СТВ
Рассматриваем случаи, когда сам сотрудник предлагает перейти на удаленный режим работу, а наниматель не поддерживает эту инициативу, в программе
Александр Щекович, председатель Минского городского объединения профсоюзов:
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Рассматриваем случаи, когда сам сотрудник предлагает перейти на удаленный режим работу, а наниматель не поддерживает эту инициативу, в программе «Большой город».
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