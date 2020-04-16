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Больше 80 районов Беларуси ввели запрет на посещение лесов
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Запрет на посещение лесов действует уже в более чем 80 районах Беларуси. Причина введения временных ограничений – высокий класс пожарной опасности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Кроме того, на 16 апреля объявлено штормовое предупреждение и оранжевый уровень опасности из-за сильного ветра. В случае возгорания остановить пламя будет достаточно сложно. Основной причиной пожаров в лесах по-прежнему остается человеческий фактор.
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Новости Беларуси. Запрет на посещение лесов действует уже в более чем 80 районах Беларуси. Причина введения временных ограничений – высокий класс пожарной...
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