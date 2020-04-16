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Главный колокол впервые после пожара зазвонил в соборе Парижской Богоматери
Источник материала: ОНТ
В соборе Парижской Богоматери впервые после сильнейшего пожара зазвонил главный колокол.
Звон Эммануэля - такое имя у колокола – раздался в годовщину пожара. В окрестностях Нотр-Дама собрались местные жители. Все они, несмотря на карантин, вышли на набережную Сены, чтобы впервые за последний год услышать звон из полуразрушенного храма.
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В соборе Парижской Богоматери впервые после сильнейшего пожара зазвонил главный колокол. Звон Эммануэля - такое имя у колокола – раздался в годовщину пожара. В...
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