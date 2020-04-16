В 2007 году составили список самых перспективных футболистов мира. Где они сейчас?

Источник материала: Tut.by

В 2007 году популярный журнал о футболе World Soccer вышел со специальным выпуском, посвященном самым талантливым тинейджерам планеты. В рейтинге было собрано 50 юниоров, которым была уготована роль новых звезд мирового футбола. SPORT.TUT.BY рассказывает, как сложилась в итоге карьера первой пятерки из того списка.



Reuters

5. Джовани Дос Сантос

Атакующий полузащитник из мексиканского Монтеррея — старший из двух братьев Дос Сантос. В 2007 году, когда в World Soccer составляли свой знаменитый рейтинг, Джовани было 18 лет, но он уже играл в звездной «Барселоне». Техничный и быстрый мексиканец время от времени получал шанс в команде Франка Райкарда, но закрепиться в каталонском клубе тех времен было невероятно сложно, ведь его конкурентами за место в зоне атаке «Барсы» в то время были Лео Месси, Рональдиньо, Тьерри Анри и Самюэль Это`о.

Тем не менее, в сезоне-2007/2008 Дос Сантос провел 38 матчей, в большинстве случаев выходя на замену. Джовани понимал, что конкурировать за место в составе ему будет сложно, и решился на переезд в английскую премьер-лигу, где его уже ждал «Тоттенхэм». Именно с в этого времени началось постепенное падение мексиканца. За четыре года в Лондоне он провел за клуб лишь 17 игр, регулярно разъезжая по арендам. «Шпоры» одалживали его «Ипсвичу», «Галатасараю» и «Расингу», пока окончательно не решились на расставание с не оправдавшим надежд талантом.

В 2012-м Дос Сантос выиграл золото Олимпиады и подписал контракт с «Мальоркой», а через сезон перешел в «Вильярреал». По сравнению с годами в «Тоттенхэме», этот отрезок карьеры был для Джовани куда более успешным. Он стал лидером этих команд, но речь ведь всего лишь о середняках чемпионата Испании.

В 26 лет мексиканец понял, что покорить Европу ему так и не удастся и перешел в «Лос-Анджелес Гэлэкси», где провел три успешных сезона.

Сейчас 30-летний Джовани игрок мексиканской «Америки» и стабильный игрок национальной команды, за которую провел уже более 100 матчей.

4. Андерсон

Уже в 17 лет Андерсон был одним из лидеров «Гремио». Титулованный клуб в тот год неожиданно оказался во втором дивизионе, но уверенно шел к победе в Серии Б и возвращению в элиту. Решающим был гостевой матч против «Наутико», который мог выйти в дивизион рангом выше вместо «Гремио», если бы добился в этой встрече виктории.

Этот поединок в итоге стал одним из величайших в истории бразильского клубного футбола. Про него даже сняли фильм — «Битва страждущих».

На 36-й минуте «Наутико» получил право на пенальти, но Бруно Карвалью пробил в штангу. Во втором тайме главный тренер «Гремио» Мано Менезес (кстати, в будущем рулевой сборной Бразилии) выпустил на поле двух своих вундеркиндов: Лукаса Лейву (в перспективе более 200 игр за «Ливерпуль») и Андерсона. Правда, сначала это не очень и помогало. Вскоре после перерыва красную карточку получил чилийский вингер «Гремио» Эскалона, но самое главное случилось за 10 минут до конца основного времени. В ворота «Гремио» был назначен еще один пенальти, а из-за удаления Нуньеса команда осталась вдевятером.

Возмущенные одноклубники Андерсона налетели на судьи и в мгновения до появления на газоне местных спецназовцев получили еще две красные карточки. На поле выбежали болельщики, а игру пришлось остановить на 25 минут. В какой ситуации оказался «Гремио»? Нужно было не проиграть матч всемером, при том, что соперник готовился пробить пенальти.

Градус игры был столь велик, что никто из игроков «Наутико» не решался подойти к точке. На это отважился лишь Адемар, но его удар отбил ногой Галатто. Теперь это называется «сэйв в стиле Акинфеева». Вскоре мяч перехватил Андерсон и полетел по флангу вперед. Только ценой удаления его остановил тучный защитник «Наутико» Батала. «Гремио» быстро разыграл свободный удар. Получивший мяч Андерсон убежал от двух соперников, ворвался в штрафную и, переиграв вратаря, принес своей команде сенсационную победу. В оставшееся время «Гремио» умудрился отбиться всемером.

Через несколько месяцев Андерсон перешел в «Порту», откуда его поспешил забрать в «Манчестер Юнайтед» Алекс Фергюсон.

Нельзя сказать, что в «МЮ» бразилец был главной звездой, но свои 20−30 матчей за сезон стабильно проводил. Все изменилось в 2013 году, когда Фергюсон ушел на пенсию, а его сменил Дэвид Мойес. Новый тренер быстро дал понять, что не рассчитывает Андерсона. Это решение надломило бразильца, который больше нигде не смог заявить о себе: неудачные полгода в «Фиорентине», возвращение в Бразилию и переход в скромный турецкий «Демирспор».

Сезон 2019/2020 Андерсон начал в качестве игрока стартового состава, но к концу первого месяца перестал даже попадать в заявку. Такой расклад явно не вдохновлял когда-то одного из самых перспективных полузащитников мира, и в сентябре прошлого года бразилец объявил, что завершает карьеру в возрасте 31 года.

3. Алешандре Пато

Второго августа 2007 года итальянский «Милан», тогда гранд европейского футбола, заплатил за 17-летнего форварда «Интернасьоналя» Алешандре Пато 24 миллиона евро. И никто в мире не считал эту сумму завышенной. Суперталантливый нападающий уже тогда был настоящей звездой чемпионата Бразилии и кандидатом в национальную команду.

В Серии А Пато сразу начал отрабатывать вложения, забив девять голов в 20 играх дебютного сезона. В 19 он уже был лидером «Милана» и основным форвардом сборной Бразилии. Его прогресс продолжался год от года, но со временем Алешандре начали преследовать травмы. Из-за них он уже не мог проводить сезон целиком.

В 2011 года ситуация была критической. Пато играл по две-три недели, а затем снова оказывался у врачей. За следующие полтора сезона он отыграл в чемпионате Италии лишь 15 матчей, забив один гол.

В 23 года бразильский талант решил вернуться домой. В «Сан-Паулу» и «Коринтиансе» ему удалось справиться с повреждениями, но на прежний уровень Пато уже не вернулся. Через пару лет он предпринял попытку вернуться в Европу, но ни в «Челси», ни в «Вильярреале» форварду закрепиться не удалось.

В 2017-м Пато на два года уехал в Китай, а теперь играет на родине за «Сан-Паулу».

2. Измаил Айссати

Нидерландский полузащитник марокканских кровей в 16 лет отклонил предложение «Барселоны», а в 17 уже выходил в стартовом составе «ПСВ Эйндховен» в игре против «Милана». Тогда казалось, что футболиста ждет большое будущее, но скверный характер так и не позволил ему раскрыть свой талант.

Еще тинейджером он начал спорить с тренерами клубами и выражать недовольство в прессе, в результате чего в 2008-м был продан в стан главного соперника — амстердамского «Аякса».

За четыре года в новом клубе он запомнился новыми скандалами, потерей формой и роскошным голом в ворота бывшего клуба.

В то же время Айссати, не получавший приглашения в сборную Нидерландов, решил играть за Марокко, но за все время лишь дважды привлек внимание тренеров национальной команды.

После «Аякса» карьера Измаила была богата лишь на турецкие клубы со сложным произношением: «Антальяспор», «Аланьяспор», «Баликериспор» и, наконец, «Денизлиспор» из второго по силе дивизиона. Три года между турецкими трансферами Айссати провел и в грозненском «Тереке». С «Денизлиспором» полузащитник вышел в Суперлигу, но все идет к тому, что клуб снова ждет борьба за сохранение места в элите.

1. Садик Адамс

Скорее всего, это имя вы слышите впервые. Честно говоря, даже в 2007-м выбор World Soccer казался удивительным. Скорее всего, сказался тот факт, что уже в 17 лет Садик был одним из лучших бомбардиров чемпионата Ганы и подписал предварительный контракт с «Атлетико».

В Мадрид Адамс прилетел в 2008-м и сразу шокировал местных тренеров. Его класс и близко не соответствовал уровню «матрасников». Ганца отправили в дубль, а через год предложили искать новую команду.

Прошло два года после выхода рейтинга World Soccer, а самый талантливый тинейджер мира оказался нужен лишь сербской «Войводине». Дальнейшая карьера Садика хороша лишь для изучения футбольной географии. К этому времени он уже отметился в чемпионатах Ганы, Туниса, Саудовской Аравии, Омана, Кипра и Мьянмы. Сейчас Адамс гордо защищает цвета команды «Шабаб эль-Бурж», которая год назад вышла в ливанскую премьер-лигу.

К слову, ни один африканский футболист из топ-50 так и не заиграл на более-менее приличном уровне. Многие связывают это с до сих пор существующей на континенте практикой переписи возраста в паспорте. Помните отметившегося в «Слуцке» 20-летнего Адекунле Ойеделе, который, видимо, носил бороду уже в пятом классе?





А вот какие позиции заняли будущие звезды поколения (1988−1990 годы рождения). Некоторые, правда, даже не попали в рейтинг

6. Гарет Бэйл

7. Серхио Агуэро

11. Анхель Ди Мария

15. Карим Бензема

20. Маруан Феллайни

27. Тони Кроос

28. Хуан Мата

37. Месут Озил

42. Алексис Санчес

45. Иван Ракитич

48. Тео Уолкотт