О!плати , миллионный клиент и JOKER Белинвестбанк отметил 28-летие

Источник материала: Myfin

Фото: Myfin.by

Апрель 2019

ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» наградило Белинвестбанк как лидера на рынке ценных бумаг – по итогам работы за 2018 год банк занял первое место среди кредитно-финансовых организаций. По сравнению с 2017 годом количество сделок выросло на 70 %, объем – в 2,3 раза.

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«Белинвестбанк» получил сразу 4 награды на ежегодной банковской премии «Банк года». Проект «Карточка студента» был признан лучшей технологичной разработкой 2018 года в банковской сфере, в номинации «Лучший банковский сайт» победил корпоративный портал ОАО «Белинвестбанк», 2 место присуждено банку в номинациях «Банк с национальным капиталом-2018», а также «Сделка года-2018».

Май 2019

Запущен «BitOffice» – новый онлайн-сервис для регистрации бизнеса. Начинающие предприниматели получили возможность не выходя из дому, экономя время и деньги, бесплатно оформить пакет юридических документов.

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По результатам 2018 года международная платежная система Mastercard наградила банк Data Integrity Award 2018 – оценив качество работы при проведении операций по карточкам.

Июнь 2019

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) ОАО «Белинвестбанк» на уровне «B» со стабильным прогнозом.

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Очередную награду – Most Innovative Banks, «за инновационные решения в финансовой сфере для малого и среднего бизнеса в странах СНГ и Кавказа», банк получил по версии SME Banking Club. Из продуктов «Белинвестбанка» в 2018 году эксперты выделили финансовый инструмент «Процентов.Net», предназначенный для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц.

Июль 2019

Банк стал обладателем награды «За активную разработку и внедрение инновационных технологий» республиканского конкурса «Зубры экономики – 2019».

«Мы активно движемся вперед, внедряем новые услуги и онлайн–сервисы, совершенствуем системы безналичных платежей. В последнее время динамичное развитие получили цифровые каналы банковского обслуживания, как для юридических, так и физических лиц. Совсем скоро в рамках нашего нового позиционирования – ЭкоБанк, будут представлены как совершенно новые продукты, так и технологии», – отметил Председатель Правления ОАО «Белинвестбанк» Андрей Бриштелев, получая награду.

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В линейке банка появилась новая услуга для юридических лиц и ИП – регистрации договоров залога недвижимого имущества в электронном виде, прямо в офисе банка.



Август 2019

В банке создан Центр поддержки и развития женского предпринимательства. Его главная задача – стимулирование и поддержка женского предпринимательства, содействие в получении финансовых и технических ресурсов, информационных, методологических и консультационных услуг по организации и ведению бизнеса.

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ОАО «Белинвестбанк» подписал договор о сотрудничестве с Ассоциацией франчайзеров и франчайзи «Белфранчайзинг». Основная цель – содействие реализации совместных проектов с использованием франчайзинга, как инструмента создания и развития бизнеса. Ресурсы доступны как индивидуальным предпринимателям, так и субъектам микро–, малого и среднего предпринимательства.

Сентябрь 2019

Дан старт совместному проекту «Финансовая азбука» с «Белинвестбанком», который экономят время и ресурсы, обеспечивают дополнительную безопасность и комфорт, позволяя управлять финансами, находясь в любом месте, где есть интернет, в любое время – 24/7/365. Партнерами банка стали газета «7 дней» и БелТА.

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Запущен инновационный мобильный платежный сервис «О!плати», который работает с использованием QR-кодов. Это совместный продукт банка и белорусской IT-компании. Инновационная разработка совмещает возможности платежного приложения и традиционный мессенджер, в ее основе лежат электронные деньги, и отсутствует привязка к банковской платежной карточке. А это значит, что для расчетов нужен только смартфон.

«Для частных пользователей и бизнеса приложение обеспечивает ускорение, удешевление и упрощение получения финансовых услуг и осуществления расчетов в режиме онлайн и офлайн. Для государства – это серьезное удешевление платежной инфраструктуры в стране. Ведь в основе расчетов – смартфон, который есть сегодня практически у каждого», – отметил заместитель председателя правления ОАО «Белинвестбанк» Андрей Сокирко.

Октябрь 2019

Банк первым в стране запустил инновационный сервис в сфере международных расчетов – «ONLINE-трекер валютного платежа», основанный на базе SWIFT Global Payments Innovation. Он позволяет в режиме реального времени отслеживать движение платежей.

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Представлена новая банковская платежная карточка JOKER с повышенным размером money-back. Ее главный плюс – возможность выбрать категорию организаций торговли и сервиса, при расчетах в которой клиент будет получать повышенный размер money-back – 3 % с 1 января 2020 года. При других расчетах в организациях торговли и сервиса money–back составляет 1 %. Срок действия карточки – три года. Любимую категорию можно менять раз в 30 дней.

Ноябрь 2019

Миллионным клиентом «Белинвестбанка» стал пенсионер из Бреста Александр Мишин, которого в торжественной обстановке поздравили в дирекции по Брестской области. Житель города над Бугом решил оформить платежную карточку «Черная Пятница».

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Новой услугой, которую банк предоставил своим клиентам, стало пакетное обслуживание при использовании банковских платежных карточек. 4 карточных пакета («Стандартный», «Премиум», «Люкс», «VIP») отличаются между собой типом выпускаемых личных банковских карточек, количеством предоставляемых услуг, и абонентской платой.

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Благодаря поддержке «Белинвестбанка» в Лиозненском районе запущен проект по строительству крупнейшего в стране ветропарка. Финансирование «зеленых» проектов – одно из важнейших направлений деятельности банка. Проект стал возможен благодаря программе Climate smart trade «Международной финансовой корпорации», выделившей «Белинвестбанку» 20 миллионов долларов.

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Председатель Правления ОАО «Белинвестбанк» Андрей Бриштелев стал лауреатом престижной премии «Руководитель года 2019. Элита национальной экономики», на соискание которой претендовали 360 номинантов.

«Сегодня мы видим свою диджитализацию в ракурсе сбережения времени. Это означает наличие максимально доступных в любой момент банковских продуктов и услуг, быстрые и легкие в использовании сервисы – своеобразная синергия банковской деятельности и финтеха. Таким образом мы позволяем человеку освободить себя для других, более полезных дел», – отметил Андрей Бриштелев, получая награду.

Декабрь 2019

«Белинвестбанк» по традиции принял участие в акции «Наши дети»: в канун Нового года руководство и сотрудники банка навестили воспитанников детского дома № 3 г . Минска, а сразу после праздников – Волковысский детский дом. Без подарков не остался ни один ребенок, кроме того в столичном детском доме появилась новая бытовая техника.

Январь 2020

Между банком и Банком развития Республики Беларусь подписано Генеральное соглашение о порядке взаимодействия в рамках финансирования субъектов малого и среднего предпринимательства на 2020–2021 годы. Кредитные средства выдаются сроком до 7,5 лет. Максимальная сумма финансирования субъектов МСП – 5 млн рублей.

Февраль 2020

Клиент «Белинвестбанка» Наталья Гаврилова стала победителем рекламной игры банка и компании Visa, – ей достался главный приз – квартира в Новой Боровой. «Это просто сказка!» – прокомментировала она получение ключей от смарт-квартиры.

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Банк совместно с чемпионами Беларуси – футбольным клубом «Динамо» (Брест) – выпустил кобрендинговую «Карту болельщика». Это не просто платежный инструмент, но и абонемент на посещение домашних матчей клуба. Кроме того, владелец карты получает скидки от 5 до 30 % у партнеров «Динамо-Брест», а также минус 10 % от стоимости товаров в фирменном магазине чемпионов страны.

Март 2020

Корпоративный стикерпак банка «Будь ЭкоЛогичным» стал доступен в Viber. Он помогает с юмором рассказать всему миру об экопривычках и побудить других стать более ЭкоЛогичными.

Апрель 2020

После Борисова, Гомеля, Витебска, Могилева, Барановичей и Пинска Гродно стал седьмым городом страны, где заработала технология покупки и проверки билетов в транспорте по QR-коду. Воспользоваться инновационной системой может любой житель страны, независимо от того, клиентом какого банка он является.

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Очередными партнерами инновационного мобильного платежного сервиса «О!плати» стали сети магазинов «Виталюр» и «Еврошоп», в которых покупателям не нужны ни кошелек, ни банковская карта. Только QR-код.