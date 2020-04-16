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life:) зачислит медработникам Беларуси по 1500 минут для разговоров и 150 ГБ трафика

16.04.2020 13:10 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Оператор life:) зачислит медработникам из Беларуси по 1500 минут для разговоров во все сети и 150 ГБ интернет-трафика. Об этом говорится на сайте компании.


Фото: TUT.BY

«Мы хотим поддержать работников медицины, чтобы они могли свободно пользоваться услугами связи», — говорят представители оператора. Акция начнется 20 апреля. Участвовать смогут все медицинские работники Беларуси, у которых есть номера life:)

Чтобы получить бонус, необходимо будет отправить заявку на почту med@life.com.by или в Viber по номеру +375259099090.

В заявке должны быть:

  • ФИО;
  • номер телефона;
  • населенный пункт и название медицинского учреждения;
  • фото рабочего беджа, удостоверения — любого документа, подтверждающего принадлежность к учреждению здравоохранения.

Минуты и интернет будут действовать даже при неоплаченном тарифе. Срок действия бонуса — 90 дней.

 
 
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