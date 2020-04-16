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Минфин не видит проблем с исполнением бюджета из-за коронавируса

16.04.2020 13:36 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

фото: adt.by

Об этом сообщил глава министерства Максим Ермолович.

"Какого-либо негативного развития ситуации с исполнением бюджета мы не ожидаем ни в ближайшей перспективе, ни в более долгосрочной", - цитирует Ермоловича Белта.

Также министр сообщил, что «существенных проблем с исполнением обязательств по процентным платежам, по исполнению основного долга в текущем году у нас не возникает". Валютные риски, подчеркнул министр, были учтены заранее. «Какого-то существенного влияния курсовые изменения на исполнение бюджета, платежи по госдолгу не окажут", - уверен он.

Основной проблемой этого года Ермолович считает отсутствие комфортного доступа к международным рынкам заимствования. Тем не менее, министр считает ситуацию временной. Он сообщил, что Беларусь работает со всеми международными финансовыми организациями, чтобы выполнить свои планы по погашению внешних обязательств и привлечению ресурсов.

 
 
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Об этом сообщил глава министерства Максим Ермолович.
 
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