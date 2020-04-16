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Срочно требуются работники для пошива защитных изделий на предприятия легкой промышленности г. Пинска
16.04.2020 — Разное | Пинский Вестник
Источник материала: Пинский Вестник>
Для желающих трудоустроиться, возможна организация обучения пошиву защитных масок на рабочем месте.
За справками обращаться:
- ОАО «Полесье» - тел. 33-06-32;
- ЧУПТП «Соло-Пинск» - тел. 66-34-00.
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Срочно требуются работники для пошива защитных изделий на предприятия легкой промышленности г. Пинска
Для желающих трудоустроиться, возможна организация обучения пошиву защитных масок на рабочем месте. За справками обращаться: - ОАО...
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