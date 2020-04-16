Главный теннисист и приятель Лукашенко обзавелся землей на его родине

TUT.BY . Об этом свидетельствуют данные единого госрегистра недвижимого имущества Беларуси. Что это за земля и для чего она предназначена — в материале





Недавно мы писали, что на малой родине Александра Лукашенко в деревне Александрия-2 находится резиденция, которой владеет компания «Белнефтегаз» бизнесмена Алексея Олексина. Там же расположен и дом Сергея Тетерина — бизнесмена, главы Белорусской теннисной федерации и почетного консула Грузии в нашей стране. Но, как оказалось, это не все его владения в окрестностях.





Совсем рядом с Александрией-2 находится деревня Химы Оршанского района Витебской области, которую еще в 2011 году тоже решили сделать образцовой. Судя по данным госрегистра, там в 2017 году Сергей Тетерин купил небольшой дом. Здание находится на земельном участке площадью 0,1 гектара, за аренду которого он ежегодно платит около 1,78 рубля.





В течение же 2018−2019 годов Тетерин обзавелся еще 9 участками вблизи деревни Химы. Их общая площадь — около 21,3 гектара. Целевое назначение — для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства. Земля принадлежит Тетерину на праве пожизненного наследуемого владения. Предоставлены участки решениями Оршанского райисполкома.





Как говорят знакомые с этой историей источники, на этой земле Тетерин действительно может заняться сельским хозяйством. «Да он же и сам такой — парень от сохи», — добавляет один из собеседников портала.





По словам источников, в окрестностях у Тетерина есть также конюшня и пасека.









Кто такой Сергей Тетерин?

Сергею Тетерину 59 лет. Родился в Минске . Профессионально занимался теннисом. В 1979 году стал бронзовым призером чемпионата СССР до 18 лет, а в 1980-м — чемпионом Европы в парном разряде среди молодежи. В 90-е годы именно Тетерин приобщил к большому теннису Александра Лукашенко.





Позже Сергей Тетерин в числе прочего был замминистра спорта, помощником президента, директором спорткомплекса «Раубичи» и вице-президентом НОК. Но ближе к 2010-м стало известно и о его бизнесе.





Сейчас компании Тетерина занимаются дистрибуцией продуктов и алкоголя, общепитом (как минимум — бар «Свободы, 4»), а также собираются строить многофункциональный комплекс напротив Дворца независимости в Минске. Структуры бизнесмена также поддерживают развитие тенниса и спонсируют соревнования.





Сергея Тетерина называют близким к Александру Лукашенко человеком. Они были замечены не только на спортивных мероприятиях, но и на сельскохозяйственных работах. Как минимум Тетерин несколько раз косил траву вместе с Лукашенко, а также собирал с ним арбузы.