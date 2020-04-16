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Работа дворников в Бресте переходит на трех- и четырехдневку

16.04.2020 18:30 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Серьезное опасение о сбалансированности бюджета города высказал на пресс-конференции председатель горисполкома Александр Рогачук. По его словам, абсолютно правильно проведены некоторые сокращения в работе ЖКХ.

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- В частности, работа дворников переходит на трех- и четырехдневку, - рассказал Александр Рогачук. - Что, может быть, приводит к не лучшим «картинкам» нашего благоустройства. Но мы посчитали необходимым направить средства на медицину, немного ужавшись там, где это можно сделать. Будем искать варианты, как поддерживать город в том состоянии, в котором он был и раньше.

Работа дворников в Бресте переходит на трех- и четырехдневку

В Бресте посажено 18 тысяч деревьев. Но аномальная погода сегодня не радует дождем. Александр Рогачук призвал всех поучаствовать в городской акции и тоже полить деревья.

Работа дворников в Бресте переходит на трех- и четырехдневку

К слову, в городе 10 поливочных машин, которые поливают деревья. Стоимость круглосуточной работы одной машины - 950 рублей. Стоимость полива в месяц - 70 тысяч рублей. Это деньги из городского бюджета.

 
Теги: Брест
 
 
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  Серьезное опасение о сбалансированности бюджета города высказал на пресс-конференции председатель горисполкома Александр Рогачук. По его словам, абсолютно...
 
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