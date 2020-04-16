Источник материала: Виртуальный Брест

Серьезное опасение о сбалансированности бюджета города высказал на пресс-конференции председатель горисполкома Александр Рогачук . По его словам, абсолютно правильно проведены некоторые сокращения в работе ЖКХ.

Бресте переходит на трех- и четырехдневку" alt="Работа дворников в Бресте переходит на трех- и четырехдневку" oncontextmenu="return false;" ondragstart="return false" oncopy="return false" src="https://www.21.by/pub/news/2020/04/1587051006365334.jpg" style="width: 760px; height: 427px;">



- В частности, работа дворников переходит на трех- и четырехдневку, - рассказал Александр Рогачук. - Что, может быть, приводит к не лучшим «картинкам» нашего благоустройства. Но мы посчитали необходимым направить средства на медицину, немного ужавшись там, где это можно сделать. Будем искать варианты, как поддерживать город в том состоянии, в котором он был и раньше.





В Бресте посажено 18 тысяч деревьев. Но аномальная погода сегодня не радует дождем. Александр Рогачук призвал всех поучаствовать в городской акции и тоже полить деревья.





К слову, в городе 10 поливочных машин, которые поливают деревья. Стоимость круглосуточной работы одной машины - 950 рублей. Стоимость полива в месяц - 70 тысяч рублей. Это деньги из городского бюджета.