В Минске открылся еще один жесткий дискаунтер «Грошык» - на этот раз от «Евроопта»

Источник материала: Tut.by

В Минске открыли первый в столице магазин сети жестких дискаунтеров «Грошык», за которым стоит компания «Евроторг». До этого сеть пришла в регионы. Как прошло открытие — в материале TUT.BY.





В Минске первый магазин открыли в Каменной Горке на Неманской, 67. Раньше здесь работал «Евроопт». Как мы писали ранее, все следующие «Грошыки» будут открываться на месте точек «Евроторга».













Магазин небольшой, его площадь всего 1100 «квадратов». Помимо бакалеи, здесь продают фрукты и овощи, есть рыба и морепродукты, замороженная продукция и полуфабрикаты.

Также есть молочная и мясная витрины, прилавок с выпечкой. Покупателей обслуживают шесть касс.

Что по ценам? Яблоки в «Грошыке» продают по 1,99 рубля за кило, бананы — по 2,19, огурцы — по 2,19. Два кило пшеничной муки или бутылка растительного масла будут по единой цене в 1,79. Пачка майонеза 400 граммов — 1,39, а четыре рулона мягкой туалетной бумаги — чуть больше рубля.













На открытии в Минске обошлось без столпотворения. Чтобы на улице не образовалась очередь, магазин открыли раньше запланированного.

Как появился «Грошык» и за счет чего низкие цены?

«Грошык» развивает в стране формат жестких дискаунтеров. Сеть стартовала в регионах , там такие магазины уже работают в Слониме, Солигорске, Гомеле, Бресте и Барановичах. «Грошык» планирует потеснить в Беларуси российские сети «Светофор» и «Доброцен».

Новая сеть «Евроторга» отличается от других дискаунтеров тем, что здесь по низким ценам предлагают больше белорусских продуктов. Цены снижают за счет сокращения издержек: небольшое количество персонала, ограниченный ассортимент, простое оборудование.













«Евроторг» — крупнейший продуктовый ритейлер в Беларуси с 19%-ной долей рынка розничной торговли продуктами питания (2018). Ежедневно магазины сети обслуживают около миллиона покупателей в 323 населенных пунктах Беларуси. Также компания развивает крупнейший сервис по доставке продуктов питания в СНГ с более чем 3,6 млн заказов в 2019 году.