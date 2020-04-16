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В Минске открылся еще один жесткий дискаунтер «Грошык» - на этот раз от «Евроопта»
Источник материала: Tut.by
В Минске открыли первый в столице магазин сети жестких дискаунтеров «Грошык», за которым стоит компания «Евроторг». До этого сеть пришла в регионы. Как прошло открытие — в материале TUT.BY.
В Минске первый магазин открыли в Каменной Горке на Неманской, 67. Раньше здесь работал «Евроопт». Как мы
Магазин небольшой, его площадь всего 1100 «квадратов». Помимо бакалеи, здесь продают фрукты и овощи, есть рыба и морепродукты, замороженная продукция и полуфабрикаты.
Также есть молочная и мясная витрины, прилавок с выпечкой. Покупателей обслуживают шесть касс.
Что по ценам? Яблоки в «Грошыке» продают по 1,99 рубля за кило, бананы — по 2,19, огурцы — по 2,19. Два кило пшеничной муки или бутылка растительного масла будут по единой цене в 1,79. Пачка майонеза 400 граммов — 1,39, а четыре рулона мягкой туалетной бумаги — чуть больше рубля.
На открытии в Минске обошлось без столпотворения. Чтобы на улице не образовалась очередь, магазин открыли раньше запланированного.
Как появился «Грошык» и за счет чего низкие цены?
«Грошык» развивает в стране формат жестких дискаунтеров.
Новая сеть «Евроторга» отличается от других дискаунтеров тем, что здесь по низким ценам предлагают больше белорусских продуктов. Цены снижают за счет сокращения издержек: небольшое количество персонала, ограниченный ассортимент, простое оборудование.
«Евроторг» — крупнейший продуктовый ритейлер в Беларуси с 19%-ной долей рынка розничной торговли продуктами питания (2018). Ежедневно магазины сети обслуживают около миллиона покупателей в 323 населенных пунктах Беларуси. Также компания развивает крупнейший сервис по доставке продуктов питания в СНГ с более чем 3,6 млн заказов в 2019 году.
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В Минске открыли первый в столице магазин сети жестких дискаунтеров «Грошык», за которым стоит компания «Евроторг». До этого сеть пришла в регионы. Как прошло...
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