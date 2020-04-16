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Определены новые даты велогонки «Тур де Франс»
Источник материала: ОНТ
Организаторы «Тур де Франс» определились с новыми датами начала велогонки.
Ожидается, что престижная гонка пройдёт с 29-го августа по 20-е сентября этого года по ранее утвержденному маршруту. Организаторы достигли соглашения со всеми заинтересованными сторонами. «Тур де Франс» – самая известная и престижная велогонка мира, проводимая уже более ста лет во Франции. В прошлом году победителем турнира стал колумбиец Эган Берналь.
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Организаторы «Тур де Франс» определились с новыми датами начала велогонки. Ожидается, что престижная гонка пройдёт с 29-го августа по 20-е сентября этого года по...
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