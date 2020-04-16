Православная церковь призывает оставаться на Пасху дома

Источник материала: Газета Авангард

Митрополит Минский и Заславский Павел, Патриарший Экзарх всея Беларуси призвал верующих в пасхальные дни воздержаться от посещения храмов.

«Мы призываем сегодня верующих воздержаться от посещения храмов. А если вы приходите, то будьте добры соблюдать дистанцию друг от друга, — сказал митрополит. — Храмы закрываться не будут, там будут совершаться богослужения. Но мы просим: воздержитесь, останьтесь дома. Поверьте, от этого будет больше пользы и вам, и вашим близким». Архиепископ Гомельский и Жлобинский Стефан просит верующих прислушаться к его словам и рекомендует также воздержаться от поездок и походов на кладбища во время Радоницы.

Те же, кто решили прийти в церковь, могут быть уверены, что на сегодняшний день проводятся все необходимые противоэпидемиологические мероприятия. По рекомендации санитарных служб в храмах района осуществляются многократные ежедневные обработки дезинфицирующими средствами, помещения часто проветриваются. После каждого причастия церковная утварь обрабатывается спиртовым раствором, используются одноразовые салфетки, крест не преподается. В храмах нанесены разметки для соблюдения дистанции молящимся. Все службы, в том числе и на Радоницу, будут проходить с параллельным озвучиванием на улице. То есть, можно помолиться у храма, не заходя вовнутрь. По желанию прихожане могут прийти в храм на богослужение и освящение куличей с индивидуальными средствами защиты – в маске и в перчатках — это только приветствуется и не осуждается. Освящение куличей будет проходить только на улице, причем столы будут расставлены по всей прихрамовой территории с соблюдением дистанции.

Все праздничные богослужения можно посмотреть и по телевидению.