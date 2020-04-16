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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Правоохранители в Минске задержали парня, который взял машину у друга, чтобы доехать домой Все бы ничего, вот только сам владелец о несанкционированной аренде своего авто узнал последним. По данным правоохранителей, молодая пара отдыхала в компании...

Все бы ничего, вот только сам владелец о несанкционированной аренде своего авто узнал последним. По данным правоохранителей, молодая пара отдыхала в компании друзей в одной из саун города. Когда собрались домой, 29-летний парень решил воспользоваться транспортом друга. Взял ключи от машины из куртки товарища, пока тот играл в бильярд. А дальше минчанин поехал в нужном ему направлении. Вот только достичь цели не успел. Шофера остановила дорожная милиция.