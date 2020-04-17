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Инженеры EPAM предложили дизайн технологии производства защитных щитков для медиков

17.04.2020 18:29 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

IT-компания EPAM предложила региональным производителям усовершенствованное решение по выпуску защитных щитков для медиков. Технология общедоступна и может помочь обеспечить средствами индивидуальной защиты медицинских работников в период вспышки вирусных заболеваний. Об этом говорится на сайте компании.


Фото: EPAM

Команда инженеров минского исследовательского центра EPAM Made Real LAB ведет разработку нескольких инициатив, которые могут помочь медикам. Одна из них — общедоступное решение по оптимизации производства и быстрой сборке защитных экранов.

Это дополнительное средство защиты для докторов, которые проводят интубации легких и взаимодействуют с зараженными пациентами. Щитки — многоразовые и повышают эффективность использования масок и респираторов.

Усовершенствованная технология позволяет в сотни раз увеличить количество выпускаемых СИЗ за счет использования только одного шага — лазерной резки компонентов. Она не требует 3D-печати или дополнительных материалов.

«Общаясь с медицинскими работниками, мы поняли, насколько защитный экран критически необходим докторам при близком контакте с пациентом, особенно в условиях пиковых нагрузок в отделениях интенсивной терапии и операционных, — комментирует Кирилл Яцко, руководитель практики по разработке физических продуктов белорусского подразделения компании. —  Мы поставили перед собой задачу в кратчайшие сроки предложить дизайн, позволяющий собирать защитные щитки из простых и доступных материалов, чтобы дать возможность любым производителям быстро наладить массовый выпуск».

После тестирования первых образцов докторами команда предложила 2 вида щитка — стандартный и удлиненный. Размер можно регулировать, чтобы использовать с разными видами респираторов. Все части изготавливаются из ПЭТ-пленки, креплением послужит любая эластичная резинка или лента. А сборка занимает чуть более минуты.

Поддержать инициативу и наладить выпуск щитков может любая организация. Чтобы получить дополнительную информацию, пожалуйста, пишите на почту.

Файлы для лазерной резки можно найти по ссылке

Технология не предназначена для диагностики, лечения или предотвращения каких-либо конкретных заболеваний. Лица или организации, которые производят щитки с использованием дизайна и технического описания, несут ответственность за любые федеральные или государственные нормативные требования, которые применяются к производству или распространению масок, предназначенных для медицинского использования. Частные лица и организации могут свободно использовать, копировать, изменять и распространять этот дизайн и спецификации, в том числе для коммерческого производства, без уплаты каких-либо сборов или платежей в соответствии с местным законодательством.

 
 
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Это дополнительное средство защиты для докторов, которые проводят интубации легких и взаимодействуют с зараженными пациентами.
 
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