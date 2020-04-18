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Илья Ковальчук оценил шансы «Вашингтона» выиграть Кубок Стэнли

18.04.2020 06:06 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Илья Ковальчук оценил шансы «Вашингтона» выиграть Кубок Стэнли

Российский нападающий клуба NHL «Вашингтон Кэпиталз» Илья Ковальчук поразмышлял о шансах своей команды завоевать Кубок Стэнли, если сезон будет возобновлен. Слова спортсмена приводит RMNB.

Ковальчук перешел в «Вашингтон» из «Монреаля» 24 февраля. Илья считает, что у его новой команды отличные шансы завоевать трофей.

Илья Ковальчук: «В этом сезоне у нас отличный шанс выиграть. Я думаю, что наши ребята к этому готовы. Они опытные, выносливые и сильные».

Ранее Илья рассказывал, что может тренироваться под руководством жены вечно.

Клуб «Вашингтон Кэпиталз» после 69 сыгранных матчей и до приостановки сезона лидировал в Столичном дивизионе и шел на третьем месте Восточной конференции NHL.

Фото: starsandsticks

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Российский нападающий клуба NHL «Вашингтон Кэпиталз» Илья Ковальчук поразмышлял о шансах своей команды завоевать Кубок Стэнли, если сезон будет возобновлен....
 
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