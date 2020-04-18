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Илья Ковальчук оценил шансы «Вашингтона» выиграть Кубок Стэнли
Источник материала: ОНТ
Российский нападающий клуба NHL «Вашингтон Кэпиталз» Илья Ковальчук поразмышлял о шансах своей команды завоевать Кубок Стэнли, если сезон будет возобновлен. Слова спортсмена
Ковальчук перешел в «Вашингтон» из «Монреаля» 24 февраля. Илья считает, что у его новой команды отличные шансы завоевать трофей.
Ранее Илья
Клуб «Вашингтон Кэпиталз» после 69 сыгранных матчей и до приостановки сезона лидировал в Столичном дивизионе и шел на третьем месте Восточной конференции NHL.
Фото: starsandsticks
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Российский нападающий клуба NHL «Вашингтон Кэпиталз» Илья Ковальчук поразмышлял о шансах своей команды завоевать Кубок Стэнли, если сезон будет возобновлен....
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