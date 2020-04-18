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Хоакин Феникс мог сняться в роли Бэтмена

18.04.2020 06:06 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Хоакин Феникс мог сняться в роли Бэтмена

Режиссер Даррен Аронофски вспомнил в интервью Empire, как должен был снять фильм о Бэтмене. Проект не удалось реализовать, потому что Даррен хотел видеть в главной роли Хоакина Феникса.

Режиссер рассказал, что представители Warner Bros. обратились к нему после успеха картины «Реквием по мечте». Взгляды кинокомпании и Аронофски на супергероя в новой версии истории Брюса Уэйна расходились. Даррен подчеркнул, что у него была мрачная задумка, которая шокировала даже Фрэнка Миллера – сценариста комиксов о Темном рыцаре. В итоге реализацию проекта доверили Кристоферу Нолану, а главную роль исполнил Кристиан Бэйл.

В 2019 году в фильме «Джокер» Хоакин Феникс сыграл одного из противников Бэтмена. За эту роль артист получил «Оскар», «Золотой глобус», Премию Гильдии киноактеров США и BAFTA.

Фото: Каро-Премьер

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Режиссер Даррен Аронофски вспомнил в интервью Empire, как должен был снять фильм о Бэтмене. Проект не удалось реализовать, потому что Даррен хотел видеть в главной...
 
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