|
Хоакин Феникс мог сняться в роли Бэтмена
Источник материала: ОНТ
Режиссер Даррен Аронофски
Режиссер рассказал, что представители Warner Bros. обратились к нему после успеха картины «Реквием по мечте». Взгляды кинокомпании и Аронофски на супергероя в новой версии истории Брюса Уэйна расходились. Даррен подчеркнул, что у него была мрачная задумка, которая шокировала даже Фрэнка Миллера – сценариста комиксов о Темном рыцаре. В итоге реализацию проекта доверили Кристоферу Нолану, а главную роль исполнил Кристиан Бэйл.
В 2019 году в фильме «Джокер» Хоакин Феникс сыграл одного из противников Бэтмена. За эту роль артист получил «Оскар», «Золотой глобус», Премию Гильдии киноактеров США и BAFTA.
Фото: Каро-Премьер
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Режиссер Даррен Аронофски вспомнил в интервью Empire, как должен был снять фильм о Бэтмене. Проект не удалось реализовать, потому что Даррен хотел видеть в главной...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)