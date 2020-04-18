Планируемые места установки датчиков контроля скорости

Источник материала: Виртуальный Брест

С 19 по 23 апреля в промежуток времени с 07:00 до 19:00 в Бресте на улицах: Пионерская (район дома №50) и проспект Машерова (район дома №67) будут работать мобильные датчики контроля скорости. Обращаем внимание участников дорожного движения, что скорость движения на этих участках дорог ограничена 60 км/ч.





Кроме этого, с 19 апреля в промежуток времени с 07:00 до 19:00 МДКС будут установлены на автодороге Р-4 «Барановичи-Ляховичи» (330-й километр). Обращаем внимание участников дорожного движения, что скорость движения на этом участке дороги ограничена 70 км/ч.

Также 20 апреля в промежуток времени с 07:00 до 19:00 МДКС будут установлены в Барановичах на улице Тельмана (район дома №82). Обращаем внимание участников дорожного движения, что скорость движения на этом участке дороги ограничена 60 км/ч.

ГАИ области напоминает о важности соблюдения скоростного режима и безопасной дистанции.