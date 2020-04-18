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Со всех лап. Служебный пес Лари быстро взял след похитителя продуктов
Источник материала: ОНТ
Борисовский район. Вечером житель деревни Большая Ухолода возле дома своего родного брата заметил подозрительного мужчину. Тот проник в жилище через окно и стал складывать в пакеты продукты питания и вещи. Хозяин дома в это время был на работе. Пётр Константинович решил вступиться за собственность брата.
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Борисовский район. Вечером житель деревни Большая Ухолода возле дома своего родного брата заметил подозрительного мужчину. Тот проник в жилище через окно и стал...
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