Ганцевчане освятили куличи и другие пасхальные яства (фоторепортаж)

Источник материала: Савецкае Палессе (Ганцевичи)

Православные верующие 18 апреля отмечают Великую субботу. В преддверии празднования Воскресения Христова они освящают пасхальную пищу.

Предлагаем посмотреть, как сегодня ганцевчане освящали куличи, пасхи, крашеные яйца и другую пасхальную пищу у храма Святителя Тихона Патриарха Московского г. Ганцевичи.





































































У Свято-Тихоновского храма в этот день непривычно немноголюдно для Великой субботы. Большинство верующих решили прислушаться к советам врачей и остаться дома.

















































Фоторепортаж Дарьи ЗАНЬКО.

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