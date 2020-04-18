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Ганцевчане освятили куличи и другие пасхальные яства (фоторепортаж)

18.04.2020 20:28 — Разное | Савецкае Палессе (Ганцевичи)  
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Источник материала: Савецкае Палессе (Ганцевичи)

Православные верующие 18 апреля отмечают Великую субботу. В преддверии празднования Воскресения Христова они освящают пасхальную пищу.

Предлагаем посмотреть, как сегодня ганцевчане освящали куличи, пасхи, крашеные яйца и другую пасхальную пищу у храма Святителя Тихона Патриарха Московского г. Ганцевичи.

Ганцевчане освятили куличи и другие пасхальные яства (фоторепортаж)
Ганцевчане освятили куличи и другие пасхальные яства (фоторепортаж)
Ганцевчане освятили куличи и другие пасхальные яства (фоторепортаж)
Ганцевчане освятили куличи и другие пасхальные яства (фоторепортаж)
Ганцевчане освятили куличи и другие пасхальные яства (фоторепортаж)
Ганцевчане освятили куличи и другие пасхальные яства (фоторепортаж)
Ганцевчане освятили куличи и другие пасхальные яства (фоторепортаж)
Ганцевчане освятили куличи и другие пасхальные яства (фоторепортаж)
Ганцевчане освятили куличи и другие пасхальные яства (фоторепортаж)
Ганцевчане освятили куличи и другие пасхальные яства (фоторепортаж)
Ганцевчане освятили куличи и другие пасхальные яства (фоторепортаж)
Ганцевчане освятили куличи и другие пасхальные яства (фоторепортаж)
Ганцевчане освятили куличи и другие пасхальные яства (фоторепортаж)
Ганцевчане освятили куличи и другие пасхальные яства (фоторепортаж)
Ганцевчане освятили куличи и другие пасхальные яства (фоторепортаж)
Ганцевчане освятили куличи и другие пасхальные яства (фоторепортаж)
Ганцевчане освятили куличи и другие пасхальные яства (фоторепортаж)

У Свято-Тихоновского храма в этот день непривычно немноголюдно для Великой субботы. Большинство верующих решили прислушаться к советам врачей и остаться дома.

Ганцевчане освятили куличи и другие пасхальные яства (фоторепортаж)
Ганцевчане освятили куличи и другие пасхальные яства (фоторепортаж)
Ганцевчане освятили куличи и другие пасхальные яства (фоторепортаж)
Ганцевчане освятили куличи и другие пасхальные яства (фоторепортаж)
Ганцевчане освятили куличи и другие пасхальные яства (фоторепортаж)
Ганцевчане освятили куличи и другие пасхальные яства (фоторепортаж)
Ганцевчане освятили куличи и другие пасхальные яства (фоторепортаж)
Ганцевчане освятили куличи и другие пасхальные яства (фоторепортаж)
Ганцевчане освятили куличи и другие пасхальные яства (фоторепортаж)
Ганцевчане освятили куличи и другие пасхальные яства (фоторепортаж)
Ганцевчане освятили куличи и другие пасхальные яства (фоторепортаж)
Ганцевчане освятили куличи и другие пасхальные яства (фоторепортаж)

Фоторепортаж Дарьи ЗАНЬКО.


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Православные верующие 18 апреля отмечают Великую субботу. В преддверии празднования Воскресения Христова они освящают пасхальную пищу. Предлагаем посмотреть, как...
 
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