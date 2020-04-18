Ганцевчане освятили куличи и другие пасхальные яства (фоторепортаж)

Православные верующие 18 апреля отмечают Великую субботу. В преддверии празднования Воскресения Христова они освящают пасхальную пищу.
Предлагаем посмотреть, как сегодня ганцевчане освящали куличи, пасхи, крашеные яйца и другую пасхальную пищу у храма Святителя Тихона Патриарха Московского г. Ганцевичи.
У Свято-Тихоновского храма в этот день непривычно немноголюдно для Великой субботы. Большинство верующих решили прислушаться к советам врачей и остаться дома.
Фоторепортаж Дарьи ЗАНЬКО.
(Visited 29 times, 33 visits today)