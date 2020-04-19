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В Новогрудке начинаются работы по укреплению Замковой горы

19.04.2020 06:06 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В Новогрудке начинаются работы по укреплению Замковой горы

Умный в гору не пойдёт. А если выбора нет? В этом городе можно двигаться только вверх или вниз. Поднимаемся! С горы Миндовга открывается прекрасный вид на соседнюю Замковую, с её крутыми склонами. Особенно тем, что на горизонте.


Угол восточного откоса неестественный. Люди срезали. Очевидно, в средние века. Мол, так недоступнее. Природа не осталась в стороне – земля сползла. Вообще, это самое «мокрое» место на замке: грунтовые воды близко, бьют несколько источников. Современная преграда поднимется у подножия великой горы. 

«Gabion» с французского – «корзина с камнями». Из отечественной металлической сетки соберут каркас большой клетки (длиной около 60 метров). Деньги дала область. Опыт предков. Сами возводили стены «до небес» из своих материалов. 

Стоит Костельная на краю обрыва и сегодня не падает. Хотя регулярно появляются новости, что башня наклоняется быстрее, чем Пизанская. Почти ровесницы. С XIV века – архитектурная константа пейзажа Новогрудка. Впервые твердыня летописной Литвы была «законсервирована» в 1920-х годах. Шесть лет назад – заново.

В 2017 году после оползня на горе Гедимина в Вильнюсе обнаружены останки Кастуся Калиновского и других повстанцев 1863 года. В Новогрудке в деревянных коробах сейчас скрыты фрагменты оборонительных стен, Посадской и Дозорной башен. В глобальных планах – музеефикация.     

Впрочем, и в таком облике объект остается центром притяжения туристов и творцов. Всё вдруг исчезло без следа. Представьте картину. Трудно! Это как Париж без Эйфелевой башни. Символы нашей «первой столицы» – за окнами именной галереи-мастерской художника, что рисует свою малую родину. 

«Реставрация кончается там, где начинается загадка» – гласит Венецианская хартия, этический кодекс мирового профессионального сообщества. До сих пор не найдены схемы, планы и даже изображения целого замка. Кстати, памятник международного значения. Строить новое – только с оглядкой на прошлое.

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Умный в гору не пойдёт. А если выбора нет? В этом городе можно двигаться только вверх или вниз. Поднимаемся! С горы Миндовга открывается прекрасный вид на соседнюю...
 
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