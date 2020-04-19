Несколько сотен человек прошли по центру Бреста в поддержку задержанных противников завода АКБ

На этот раз встреча прошла без лидеров протеста: Дмитрия Бекалюка, Александра Кабанова и Дмитрия Андросюка. Их задержали 17 и 18 апреля. Правозащитники предполагают, что поводом для их задержания стал выход на площадь в прошлое воскресенье, 12 апреля.

Участники встречи пришли на площадь Ленина в защитных масках и старались находиться друг от друга на расстоянии. Около 13.00 они прошли колонной по центральным улицам Бреста. На этот раз без баннеров и громкоговорителя, но с лозунгами: «Свободу активистам», «Нет заводу АКБ», «Чиновников на нары» и «Лукашенко уходи».

— По нашим данным, сейчас задержанные находятся в изоляторе временного содержания в Бресте, — сообщил Роман Кисляк.

Что вообще происходит?

Напомним, аккумуляторный завод строит на промышленной площадке «Аэропорт» в свободной экономической зоне «Брест» ООО «АйПауэр». Жители Бреста и нескольких деревень Брестского района считают, что предприятие угрожает их здоровью.









14 июня 2019 года Брестский облисполком опубликовал на своем сайте распоряжение губернатора Лиса о приостановлении строительства аккумуляторного завода «до устранения выявленных нарушений». 17 июня областной комитет природных ресурсов и охраны окружающей среды приостановил разрешение заводу на выброс загрязняющих веществ в атмосферу.





2 июля того же года стало известно, что Генпрокуратура по поручению президента проводит проверку по ситуации со строительством и вводом в эксплуатацию аккумуляторного завода в Бресте. В производство приняты уголовные дела, возбужденные Комитетом государственной безопасности по ст. 430 (Получение взятки) и 431 (Дача взятки) Уголовного кодекса Беларуси в отношении руководителя ООО «ПАК-управление» Виктора Лемешевского, главного бухгалтера ООО «Белинвестторг-Сплав» Светланы Лемешевской, бывшего директора ООО «Белинвестторг-Сплав» Сергея Охремчука, заместителя директора ООО «Белинвестторг-Сплав» Ивана Покислюка. 1 июля их заключили под стражу. Теперь Лемешевского, по некоторым данным, выпустили.





9 апреля 2020 года «АйПауэр» получил положительное заключение государственной экологической экспертизы по проекту строительства аккумуляторного завода. 15 апреля стало известно, что аккумуляторный завод получил разрешение на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух. 16 апреля компании выдали положительное заключение «Главгосстройэкспертизы».