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Свидетель ожесточённых боёв за Могилёв: «Лежит красноармеец, винтовка на нём и оторвана голова, только шея»
Источник материала: СТВ
Утром 13 июля в Могилеве шли жесткие бои. Гитлеровцам удалось захватить деревню Старое Пашково. Первая рота батальона милиции вынуждена была отойти на запасную линию обороны.
В схватке милиционеры захватили первые трофеи: станковый пулемет, автоматы, гранаты. Несколько дней защитники этого рубежа Могилева героически сражались, удерживая позиции.
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Андрей Андрейчиков, свидетель обороны Могилёва:
Когда подошел к деревне Гаи, то смотрю уже окопы справа и слева, и в окопах лежат наши убитые красноармейцы. На меня это произвело такое жуткое впечатление. Вот прямо около дороги окоп начинался и лежит наш красноармеец, винтовка на нем и оторвана голова, только шея, все залито кровью, и лежит.
Я так посмотрел – ну, надо жить и дальше, идем дальше, уже прошел оборонительную линию, пришел, где деревня Гаи. Я справа смотрю – очень много убитых милиционеров лежит.
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Свидетель ожесточённых боёв за Могилёв: «Лежит красноармеец, винтовка на нём и оторвана голова, только шея»
Утром 13 июля в Могилеве шли жесткие бои. Гитлеровцам удалось захватить деревню Старое Пашково. Первая рота батальона милиции вынуждена была отойти на запасную...
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