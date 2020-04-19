5 продуктов для легкой рабочей недели

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Портал medikforum.ru отвечает, какие продукты помогают улучшить память, концентрацию и общее состояние мозга.





Орехи и семена

Они являются отличными источниками омега-3 жирных кислот, которые способствуют нормальной работе мозга. В частности, грецкие орехи, семена Чиа и миндаль содержит высокий уровень магния, важнейшего минерала, который защищает от болезни Альцгеймера, а также редкие омега-3 жирные кислоты и витамин Е.

Жирная рыба

Жирные сорта рыбы — лосось, скумбрия, сельдь, тунец и сардины, также являются отличными источниками омега-3 жирных кислот. Они улучшают умственные способности и стимулируют кровообращение в мозге; создают защитные мембраны вокруг клеток мозга, чтобы предотвратить повреждение, вызванное свободными радикалами.

Мясо птицы

Птица является отличным источником высококачественного белка, стимулирующего производство химических веществ — дофамина и норадреналина. Как нейротрансмиттеры, они регулируют стресс и реакцию мозга на борьбу или бегство.

Цельные зерна

Цельное зерно богато комплексными витаминами группы В: тиамином, рибофлавином, пантотеновой кислотой, которые предотвращают воспаление и защищают жизненно важные когнитивные функции.

Натуральный йогурт

Йогурт и другие ферментированные продукты «выращивают» полезные кишечные бактерии, которые способствуют регулярному опорожнению кишечника. Известно, что кишечные бактерии регулируют расстройства настроения, минимизируют стресс и уменьшают тревожность.

Источник: medikforum.ru