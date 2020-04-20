Где пристроить рубли под 13% годовых и выше: обзор лучших депозитов

Первые месяцы 2020 года принесли финансовому рынку серьезные потрясения и еще более тревожные ожидания. Стоимость белорусского рубля к доллару и евро закономерно упала из-за привязки к российской валюте.
Однако ставка рефинансирования Национального банка 19 февраля снизилась с 9% до 8,75%. Это важный момент, потому что от ставки рефинансирования зависят проценты по кредитам и вкладам в коммерческих банках.
Здесь белорусские вкладчики получают диаметрально противоположные сигналы. Чтобы определить дальнейшую судьбу личных сбережений, приходится сравнивать прогнозы будущих курсов рубля и ставки по вкладам в отечественной валюте. Вот четыре рублевых вклада с максимальными на данный момент ставками. Рассчитаем выгоду от единовременного вложения 1000 рублей, и опишем другие существенные параметры депозитов.
Лидер текущего рейтинга по величине фиксированной ставки. Кроме того, предлагает капитализацию или ежемесячную выплату начисленных процентов. Депозит можно открыть даже в условиях полной самоизоляции, через интернет без посещения банка.
Ставка – 13,5%. Срок – 13 мес. Минимальная сумма – 5 руб.
Вложение 1 000 руб. на 13 месяцев приносит 156,54 руб. по эффективной ставке 14,45%. Налога нет.
Выгодно ли это?
Настоящую выгоду этих и других вкладов в белорусских рублях мы сможем оценить только по истечении срока размещения депозитов.
К примеру те, кто продали 2 января 2020 доллары по действовавшему тогда курсу и разместили рубли на депозит с подобными условиями, уже потеряли всю возможную прибыль от вкладов. Однако те, кто хранили деньги в рублях, но не на депозите, проиграли еще больше.
С начала апреля мы наблюдаем последовательно укрепление белорусского рубля. Хотя до сих пор не случалось, чтобы рубль после обвала вернулся к прежним значениям, но тренд пока очевиден.
Как посчитать выгоду рублевых депозитов при падении курса?
Сначала считаем сумму вкладу по текущему курсу доллара. Для нашего примера 1000 рублей = $407 (по самому выгодному курсу продажи 2,455). Возьмем вклад с самой высокой ставкой 13,5%: через 13 месяцев у вас на руках будет 1156,54 рубля и чтобы остаться как минимум при своих, курс должен быть не выше 1156,54руб/$407 = 2,84 руб за доллар. Другими словами, курс доллара ежемесячно может расти не более чем на 2,96 копейки. В противном случае вы окажитесь в минусе.
На данный момент курс рубля заметно ниже, чем было запланировано на конец года. Что будет, если он просто стабилизируется на нынешнем уровне?
Тогда те, кто сейчас обменяет доллары на рубли и положат их на банковский депозит, получат всю прибыль от процентных ставок без потерь от падения курса. Ведь оно уже произошло. Т.е. заработают 13% или больше. А если рубль опять упадет – будет другая арифметика.
Текст: Игорь Смирнов
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