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Где пристроить рубли под 13% годовых и выше: обзор лучших депозитов

20.04.2020 12:06 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

Фото: Myfin.by

Первые месяцы 2020 года принесли финансовому рынку серьезные потрясения и еще более тревожные ожидания. Стоимость белорусского рубля к доллару и евро закономерно упала из-за привязки к российской валюте.

Однако ставка рефинансирования Национального банка 19 февраля снизилась с 9% до 8,75%. Это важный момент, потому что от ставки рефинансирования зависят проценты по кредитам и вкладам в коммерческих банках.

Здесь белорусские вкладчики получают диаметрально противоположные сигналы. Чтобы определить дальнейшую судьбу личных сбережений, приходится сравнивать прогнозы будущих курсов рубля и ставки по вкладам в отечественной валюте. Вот четыре рублевых вклада с максимальными на данный момент ставками. Рассчитаем выгоду от единовременного вложения 1000 рублей, и опишем другие существенные параметры депозитов.

«Вклад в будущее онлайн» от БНБ-Банка

Безотзывной депозит с ежемесячной капитализацией, без пролонгации, с возможностью выплаты процентов. Процентная ставка фиксированная.

Ставка – 13%, Срок – 380 дней. Минимальная сумма - 10 рублей.

Вложение 1 000 руб. на 380 дней принесет 146,29 рублей дохода. Налог начисляться не будет. Эффективная ставка, т.е. реальный доход от вложения – 13,86%.

Вклад «Фирменный онлайн 14 безотзывный» от Идея Банка

Безотзывной вклад с капитализацией и пополнением. Вместо капитализации можно выбрать выплату начисленных процентов. Ставка фиксированная.

Ставка – 13%, Срок – 14 месяцев. Минимальная сумма – 20 рублей. Капитализация начисленных процентов каждую неделю.

Если внести 1 000 руб. на 14 месяцев, то без пополнения и снятия процентов прибыль на конец периода составит 162,82 руб., эффективная ставка – 13,96%. Налога на доход с процентов нет.

Вклад «МТБелки 16 Online» от МТБанка

Безотзывной депозит с капитализацией. Возможно открытие через интернет. Разрешается ежемесячное снятие процентов, но не основной суммы.

Ставка – 13%, Срок – 16 месяцев. Минимальная сумма – 50 рублей. Капитализация начисленных процентов 2 раза в месяц.

Если сразу вложить 1 000 рублей на 16 месяцев, то прибыль составит 188,15 руб., а эффективная ставка – 14,11%.

Вклад «Online-решение new»от Банка Решение

Лидер текущего рейтинга по величине фиксированной ставки. Кроме того, предлагает капитализацию или ежемесячную выплату начисленных процентов. Депозит можно открыть даже в условиях полной самоизоляции, через интернет без посещения банка.

Ставка – 13,5%. Срок – 13 мес. Минимальная сумма – 5 руб.

Вложение 1 000 руб. на 13 месяцев приносит 156,54 руб. по эффективной ставке 14,45%. Налога нет.

Выгодно ли это?

Настоящую выгоду этих и других вкладов в белорусских рублях мы сможем оценить только по истечении срока размещения депозитов.

К примеру те, кто продали 2 января 2020 доллары по действовавшему тогда курсу и разместили рубли на депозит с подобными условиями, уже потеряли всю возможную прибыль от вкладов. Однако те, кто хранили деньги в рублях, но не на депозите, проиграли еще больше.

С начала апреля мы наблюдаем последовательно укрепление белорусского рубля. Хотя до сих пор не случалось, чтобы рубль после обвала вернулся к прежним значениям, но тренд пока очевиден.

Как посчитать выгоду рублевых депозитов при падении курса?

Сначала считаем сумму вкладу по текущему курсу доллара. Для нашего примера 1000 рублей = $407 (по самому выгодному курсу продажи 2,455). Возьмем вклад с самой высокой ставкой 13,5%: через 13 месяцев у вас на руках будет 1156,54 рубля и чтобы остаться как минимум при своих, курс должен быть не выше 1156,54руб/$407 = 2,84 руб за доллар. Другими словами, курс доллара ежемесячно может расти не более чем на 2,96 копейки. В противном случае вы окажитесь в минусе.

На данный момент курс рубля заметно ниже, чем было запланировано на конец года. Что будет, если он просто стабилизируется на нынешнем уровне?

Тогда те, кто сейчас обменяет доллары на рубли и положат их на банковский депозит, получат всю прибыль от процентных ставок без потерь от падения курса. Ведь оно уже произошло. Т.е. заработают 13% или больше. А если рубль опять упадет – будет другая арифметика.

Текст: Игорь Смирнов
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Теги: Курсы валют, Новости
 
 
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Недавно отечественные банки начали повышать ставки по рублевым депозитам: уже есть предложения от 13% и выше. Относительно прошлых периодов это безусловная выгода...
 
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