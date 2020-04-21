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Трамп намерен выдвинуть Джули Фишер на пост посла США в Беларуси

21.04.2020 06:06 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Трамп намерен выдвинуть Джули Фишер на пост посла США в Беларуси

Президент США Дональд Трамп в понедельник объявил о том, что намерен выдвинуть кандидатуру заместителя помощника госсекретаря по делам Западной Европы и ЕС Джули Фишер на пост посла Соединенных Штатов в Беларуси. Об этом сообщает пресс-служба Белого дома, передает ТАСС.

Кандидатуру Фишер на пост главы дипмиссии в Минске должен одобрить Сенат Конгресса. Напомним, что послов между двумя странами нет уже 12 лет. Они были взаимно отозваны в 2008 году.

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Теги: Минск
 
 
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Президент США Дональд Трамп в понедельник объявил о том, что намерен выдвинуть кандидатуру заместителя помощника госсекретаря по делам Западной Европы и ЕС Джули...
 
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