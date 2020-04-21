Беларусбанк повышает комиссии по карточкам

Источник материала: Myfin

фото: Myfin.by

Беларусбанк проинформировал, что изменения коснутся следующих операций:

блокировка карточки банком (нахождение карточки в стоп-листе) по международным карточкам банка;

перевыпуск карточки в случае утери (хищения) карточки (ее реквизитов), изготовление дубликата по карточкам для использования только в Республике Беларусь и отдельным видам международных карточек;

срочное оформление дебетовой карточки;

просмотр баланса по карточке в устройствах ОАО «Белагропромбанк», ОАО «БПС-Сбербанк».

В частности, комиссия за перевыпуск банковской карты в случае потери повысится и составит 6,5 рубля за изготовление новой карты платежной системы «БЕЛКАРТ», за перевыпуск международных карт – 9,15 и 30 рубля.

Комиссия за блокировку карточки снизится для международных карточек «БЕЛКАРТ» до 5,5 рубля, для других международных карт – 7,5 рубля.

За просмотр баланса в устройствах Белагропромбанка и БПС-Сбербанка комиссия вырастет с 0,2 рубля, 0,1 доллара/евро, 6 российских рублей до 0,35 рубля, 0,2 доллара/евро, 10 российских рублей соответственно.

С полным перечнем изменений можно ознакомиться здесь.