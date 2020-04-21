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Беларусбанк повышает комиссии по карточкам

21.04.2020 11:28 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

фото: Myfin.by

Беларусбанк проинформировал, что изменения коснутся следующих операций:

  • блокировка карточки банком (нахождение карточки в стоп-листе) по международным карточкам банка;
  • перевыпуск карточки в случае утери (хищения) карточки (ее реквизитов), изготовление дубликата по карточкам для использования только в Республике Беларусь и отдельным видам международных карточек;
  • срочное оформление дебетовой карточки;
  • просмотр баланса по карточке в устройствах ОАО «Белагропромбанк», ОАО «БПС-Сбербанк».

В частности, комиссия за перевыпуск банковской карты в случае потери повысится и составит 6,5 рубля за изготовление новой карты платежной системы «БЕЛКАРТ», за перевыпуск международных карт – 9,15 и 30 рубля.

Комиссия за блокировку карточки снизится для международных карточек «БЕЛКАРТ» до 5,5 рубля, для других международных карт – 7,5 рубля.

За просмотр баланса в устройствах Белагропромбанка и БПС-Сбербанка комиссия вырастет с 0,2 рубля, 0,1 доллара/евро, 6 российских рублей до 0,35 рубля, 0,2 доллара/евро, 10 российских рублей соответственно.

С полным перечнем изменений можно ознакомиться здесь.

Источник: Myfin.by
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Теги: Курсы валют, Новости
 
 
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Беларусбанк изменит с 1 мая 2020 года отдельные размеры вознаграждений по операциям с использованием карточек физических лиц. Об этом сообщается на сайте банка.
 
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