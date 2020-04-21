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Беларусбанк повышает комиссии по карточкам
Источник материала: Myfin
В частности, комиссия за перевыпуск банковской карты в случае потери повысится и составит 6,5 рубля за изготовление новой карты платежной системы «БЕЛКАРТ», за перевыпуск международных карт – 9,15 и 30 рубля.
Комиссия за блокировку карточки снизится для международных карточек «БЕЛКАРТ» до 5,5 рубля, для других международных карт – 7,5 рубля.
За просмотр баланса
в устройствах
С полным перечнем изменений можно ознакомиться здесь.
Источник: Myfin.by
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Беларусбанк изменит с 1 мая 2020 года отдельные размеры вознаграждений по операциям с использованием карточек физических лиц. Об этом сообщается на сайте банка.
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