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Лукашенко: Помощь от международных структур будет направлена на модернизацию системы здравоохранения
Источник материала: ОНТ
Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что международные структуры окажут стране финансовую помощь, а полученные средства будут ориентированы на модернизацию системы здравоохранения. Об этом было сказано во вторник, 21 апреля, во время посещения бобруйского предприятия «Славянка»,
Президент поручил правительству, чтобы помощь от Всемирного банка, Международного валютного фонда, Европейского банка реконструкции и развития направлялась на модернизацию системы здравоохранения.
Глава государства также убежден, что Беларусь должна «подтянуть инфекционки». Президент подчеркнул, что наличие инфекционных больниц дает стране выгодное преимущество по сравнению со странами Западной Европы.
Фото: БЕЛТА
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Лукашенко: Помощь от международных структур будет направлена на модернизацию системы здравоохранения
Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что международные структуры окажут стране финансовую помощь, а полученные средства будут ориентированы на...
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