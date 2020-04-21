Лукашенко: Помощь от международных структур будет направлена на модернизацию системы здравоохранения

Источник материала: ОНТ

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что международные структуры окажут стране финансовую помощь, а полученные средства будут ориентированы на модернизацию системы здравоохранения. Об этом было сказано во вторник, 21 апреля, во время посещения бобруйского предприятия «Славянка», передает БЕЛТА.

Президент поручил правительству, чтобы помощь от Всемирного банка, Международного валютного фонда, Европейского банка реконструкции и развития направлялась на модернизацию системы здравоохранения.

«Нам очень сильно подставит плечо Европа, особенно международные банки и фонды – именно под здравоохранение. Я хочу, чтобы мы, пользуясь моментом, увидели слабые места в нашем здравоохранении и подтянули его», – сказал Александр Лукашенко.

Глава государства также убежден, что Беларусь должна «подтянуть инфекционки». Президент подчеркнул, что наличие инфекционных больниц дает стране выгодное преимущество по сравнению со странами Западной Европы.

Фото: БЕЛТА

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