|
Трамп назвал кандидата на должность посла в Беларуси
21.04.2020 11:28 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
Американский президент США Дональд Трамп заявил о том, что намерен выдвинуть кандидатуру заместителя помощника Госсекретаря Джули Фишер на пост посла в Беларуси, сообщила пресс-служба Белого дома.
Напомним, Фишер является заместителем помощника американского госсекретаря по делам Западной Европы и ЕС. О планах назначить Фишера на пост американского посла в Беларусь стало известно в феврале во время визита госсекретаря США Майка Помпео в Минск.
Дональд Трамп выдвинет заместителя помощника госсекретаря по Западной Европе Джули Фишер на должность посла в Беларуси. Эта должность была вакантна более 10 лет, говорится в пресс-релизе Белого дома..
«Сегодня президент Дональд Дж. Трамп объявил о своем намерении назначить следующих лиц на ключевые посты в своей администрации: Джули Д. Фишер из Теннесси на должность Чрезвычайного и Полномочного Посла Соединенных Штатов Америки в Республике Беларусь», - отмечается в публикации.Последний раз посол США был в Беларуси в 2008 году.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Американский президент США Дональд Трамп заявил о том, что намерен выдвинуть кандидатуру заместителя помощника Госсекретаря Джули Фишер на пост посла в Беларуси,...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)