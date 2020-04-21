ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Трамп назвал кандидата на должность посла в Беларуси

21.04.2020 11:28 — Разное | Ежедневник  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Ежедневник

Американский президент США Дональд Трамп заявил о том, что намерен выдвинуть кандидатуру заместителя помощника Госсекретаря Джули Фишер на пост посла в Беларуси, сообщила пресс-служба Белого дома.

Напомним, Фишер является заместителем помощника американского госсекретаря по делам Западной Европы и ЕС. О планах назначить Фишера на пост американского посла в Беларусь стало известно в феврале во время визита госсекретаря США Майка Помпео в Минск

Дональд Трамп выдвинет заместителя помощника госсекретаря по Западной Европе Джули Фишер на должность посла в Беларуси. Эта должность была вакантна более 10 лет, говорится в пресс-релизе Белого дома..

«Сегодня президент Дональд Дж. Трамп объявил о своем намерении назначить следующих лиц на ключевые посты в своей администрации: Джули Д. Фишер из Теннесси на должность Чрезвычайного и Полномочного Посла Соединенных Штатов Америки в Республике Беларусь», - отмечается в публикации.

Последний раз посол США был в Беларуси в 2008 году. 

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Американский президент США Дональд Трамп заявил о том, что намерен выдвинуть кандидатуру заместителя помощника Госсекретаря Джули Фишер на пост посла в Беларуси,...
 
Новости дня
Новости разные
 
Беларусбанк повышает комиссии по карточкам
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

20.04.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
21.04.2020
Полесская правда
Пинский Вестник
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика