Источник материала: Ежедневник

Американский президент США Дональд Трамп заявил о том, что намерен выдвинуть кандидатуру заместителя помощника Госсекретаря Джули Фишер на пост посла в Беларуси, сообщила пресс-служба Белого дома.

Напомним, Фишер является заместителем помощника американского госсекретаря по делам Западной Европы и ЕС. О планах назначить Фишера на пост американского посла в Беларусь стало известно в феврале во время визита госсекретаря США Майка Помпео в Минск.

Дональд Трамп выдвинет заместителя помощника госсекретаря по Западной Европе Джули Фишер на должность посла в Беларуси. Эта должность была вакантна более 10 лет, говорится в пресс-релизе Белого дома..

«Сегодня президент Дональд Дж. Трамп объявил о своем намерении назначить следующих лиц на ключевые посты в своей администрации: Джули Д. Фишер из Теннесси на должность Чрезвычайного и Полномочного Посла Соединенных Штатов Америки в Республике Беларусь», - отмечается в публикации.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Трамп назвал кандидата на должность посла в Беларуси Американский президент США Дональд Трамп заявил о том, что намерен выдвинуть кандидатуру заместителя помощника Госсекретаря Джули Фишер на пост посла в Беларуси,...

Последний раз посол США был в Беларуси в 2008 году.