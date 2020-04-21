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Купаловский театр устраивает актёрские онлайн-читки

21.04.2020 12:02 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Присоединиться к чтениям своих любимых рассказов вместе с артистами предлагает Купаловский театр, который всё больше расширяет своё присутствие в online-пространстве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

«Павлинка» онлайн в легендарном Купаловском. Рассказываем, как сделали премьеру в таком формате

Купаловский театр устраивает актёрские онлайн-читки

После успешных проектов «Купалаўскі online» и «Купалаўскі дома», к которому присоединились более 65 тысяч зрителей по всему миру, коллектив театра подготовил очередной сюрприз. На этот раз – серия чтений от актёров.

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Каждый день вместе с купаловцами можно послушать произведения белорусских и зарубежных писателей и поэтов, присоединившись к трансляции в 20.00. Записи доступны на YouTube-канале театра. 

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Новости Беларуси. Присоединиться к чтениям своих любимых рассказов вместе с артистами предлагает Купаловский театр, который всё больше расширяет своё...
 
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