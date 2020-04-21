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Купаловский театр устраивает актёрские онлайн-читки
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Присоединиться к чтениям своих любимых рассказов вместе с артистами предлагает Купаловский театр, который всё больше расширяет своё присутствие в online-пространстве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
После успешных проектов «Купалаўскі online» и «Купалаўскі дома», к которому присоединились более 65 тысяч зрителей по всему миру, коллектив театра подготовил очередной сюрприз. На этот раз – серия чтений от актёров.
Каждый день вместе с купаловцами можно послушать произведения белорусских и зарубежных писателей и поэтов, присоединившись к трансляции в 20.00. Записи доступны на YouTube-канале театра.
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Новости Беларуси. Присоединиться к чтениям своих любимых рассказов вместе с артистами предлагает Купаловский театр, который всё больше расширяет своё...
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