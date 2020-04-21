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Один "накомандовал" другому на ДТП и оба свалили...
21.04.2020 12:32 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Госавтоинспекция обращается ко всем участникам дорожного движения с призывом к соблюдению Правил дорожного движения!
Помните, что в случае дорожно-транспортного происшествия необходимо оставаться на месте и вызвать сотрудников
Покидать место ДТП, участником которого вы являетесь, категорически запрещено!
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Госавтоинспекция обращается ко всем участникам дорожного движения с призывом к соблюдению Правил дорожного движения! Помните, что в случае...
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