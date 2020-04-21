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Лукашенко: Европа подставит плечо Беларуси, деньги пойдут на модернизацию здравоохранения

21.04.2020 12:32 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Международные структуры окажут Беларуси финансовую помощь, деньги будут направлены на модернизацию системы здравоохранения. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня во время посещения в Бобруйске предприятия "Славянка", передает корреспондент БЕЛТА.

Лукашенко: Европа подставит плечо Беларуси, деньги пойдут на модернизацию здравоохранения

"Нам очень сильно подставит плечо Европа, особенно международные банки и фонды - именно под здравоохранение. Я хочу, чтобы мы, пользуясь моментом, увидели слабые места в нашем здравоохранении и подтянули его", - сказал Александр Лукашенко.

Глава государства поручил правительству, чтобы вся международная помощь - от Международного валютного фонда, Всемирного банка, Европейского банка реконструкции и развития - была направлена на модернизацию системы здравоохранения. "И самое главное, на злобу дня: мы должны подтянуть инфекционки. Спасли их, сохранили - вы даже в регионе видите: сегодня это нас спасает. Если бы "оптимизировались", как некоторые, у нас бы не было инфекционных больниц, то мы бы имели то, что сегодня имеют в Западной Европе", - убежден Президент.

 
 
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  Международные структуры окажут Беларуси финансовую помощь, деньги будут направлены на модернизацию системы здравоохранения. Об этом Президент Беларуси...
 
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