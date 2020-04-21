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Уступить пешеходу. ГАИ организовала дежурство на опасных участках дороги

21.04.2020 12:36 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Столичная Госавтоинспекция организовала дежурства на наиболее напряжённых участках дорог, прилегающих к учебным заведениям, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Уступить пешеходу. ГАИ организовала дежурство на опасных участках дороги


Всё это для того, чтобы напомнить как детям, так и родителям о правилах безопасного поведения на дороге, в том числе на пешеходных переходах.   

Уступить пешеходу. ГАИ организовала дежурство на опасных участках дороги

Дети за время каникул, как показывает практика, забывают, что оживлённое движение таит немало опасности, и зачастую невнимательны и пренебрегают осторожностью.   

Уступить пешеходу. ГАИ организовала дежурство на опасных участках дороги

Дополнительный контроль со стороны инспекции – действенная мера в профилактике нарушений ПДД. Водители, увидев сотрудника ГАИ вблизи пешеходного перехода, заранее начинают притормаживать и останавливаться, чтобы пропустить детей. 

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Новости Беларуси. Столичная Госавтоинспекция организовала дежурства на наиболее напряжённых участках дорог, прилегающих к учебным заведениям, сообщили в...
 
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