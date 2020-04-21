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Уступить пешеходу. ГАИ организовала дежурство на опасных участках дороги
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Столичная Госавтоинспекция организовала дежурства на наиболее напряжённых участках дорог, прилегающих к учебным заведениям, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Дети за время каникул, как показывает практика, забывают, что оживлённое движение таит немало опасности, и зачастую невнимательны и пренебрегают осторожностью.
Дополнительный контроль со стороны инспекции – действенная мера в профилактике нарушений ПДД. Водители, увидев сотрудника ГАИ вблизи пешеходного перехода, заранее начинают притормаживать и останавливаться, чтобы пропустить детей.
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Новости Беларуси. Столичная Госавтоинспекция организовала дежурства на наиболее напряжённых участках дорог, прилегающих к учебным заведениям, сообщили в...
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