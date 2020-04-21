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В субботу до +20°C. Белорусские синоптики рассказали о погоде на неделю
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В середине недели в Беларуси сохранится прохладная погода, но к выходным немного потеплеет.
Как
Ночью столбик термометра опустится до +2… +4°C, в светлое время суток – поднимется до +13… +15°C, а в Брестской и Гродненской областях воздух может нагреться до +17-18°C.
23 апреля пройдёт в основном без осадков, только в Гомельской области возможен небольшой кратковременный дождь. Ночью похолодает до -2… +3°C, днём потеплеет до +10… +16°C, на западных территориях – до +17-18°C.
24 апреля в отдельных районах республики пройдут кратковременные дожди. В тёмное время суток воздух остынет до -1… +6°C, в светлое время суток температура воздуха составит от +11°C по северо-востоку страны до +19°C по юго-западу.
25 апреля местами в Беларуси пройдут кратковременные дожди. Ночью столбик термометра опустится до +2… +8°C, днём – поднимется до +10… +17°C. На южных территориях воздух нагреется до +20°C.
Ранее мы рассказывали о погодных приметах на предстоящую неделю.
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Новости Беларуси. В середине недели в Беларуси сохранится прохладная погода, но к выходным немного потеплеет. Как сообщает Белгидромет, ночью и утром 22 апреля в...
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