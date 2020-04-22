«Минскстрой» построит монолитно-каркасные дома возле Green City. Кому достанется жилье?

Источник материала: Tut.by

В начале апреля Мингорисполком выделил государственному застройщику «Минскстрой» три земельных участка для строительства многоэтажного жилья и многоуровневых паркингов на пересечении улиц Притыцкого и Скрипникова, следует из единого госрегистра недвижимого имущества Беларуси. Какие дома, для кого и когда тут возведут — в материале REALTY.TUT.BY.



Дома построят вот тут. Изображение: «Яндекс.Карты»

Землю в районе улиц Притыцкого, Скрипникова и Одинцова «Минскстрой» осваивает очередями уже несколько лет. До этого тут построили более пяти многоэтажек, а также физкультурно-оздоровительный комплекс. Часть квартир в этих домах была для нуждающихся, часть — для коммерческой продажи.

В начале апреля 2020 года Мингорисполком выделил «Минскстрою» еще три участка в этом районе — уже ближе к улице Притыцкого (считай, через дорогу от ТРЦ Green City). Они предназначены для строительства двух многоэтажек и двух многоуровневых паркингов. Вот их примерные границы:

Как рассказал знакомый с проектом источник, тут построят монолитно-каркасные дома: 20-этажный на три секции и 17-этажный на две секции. Все примерно 600 квартир предназначены для нуждающихся, состоящих на учете в районных администрациях Минска. Предполагается, что машино-места в паркингах будут реализованы вместе с квартирами этим же людям.

Строительство должно начаться примерно через три месяца. Построить объекты предполагается за срок около полутора лет.

Отметим, что в последний год госзастройщиков в Минске все больше ориентируют на строительство жилья для нуждающихся. Что же касается УКС, то их и вовсе хотят ориентировать только на эту работу. Но тут нюанс в том, что строительство для нуждающихся ограничивает застройщика рентабельностью в 5%, поэтому для нормальной работы предприятия в таком случае нужна загрузка минимум в несколько объектов сразу.